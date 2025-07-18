Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году — Finance.ua

Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году Сегодня 09:14 — Недвижимость

Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году

По состоянию на конец мая 2025 года украинцы уже уплатили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего поступлений зафиксировано в столице: жители Киева перечислили в бюджет 990 миллионов гривен.

Об этом рассказывает AgroReview

Регионы

После Киева наибольшие суммы налога на недвижимость уплатили в

Киевской области — 497 миллионов гривен,

Днепропетровской области — 496 миллионов гривен,

жители Одесской области — 464 миллиона гривен.

Кто и сколько должен оплатить

Физические лица, владеющие:

квартирами площадью более 60 кв. м;

домами более 120 кв. м;

или разными типами жилья (в том числе долями), если общая площадь превышает 180 кв. м.

Отметим, что в 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, которая на 1 января 2024 составила 7100 грн. Следовательно, максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 квадратный метр.

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