Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году — Finance.ua
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Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году

Недвижимость
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Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году
Жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году
По состоянию на конец мая 2025 года украинцы уже уплатили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего поступлений зафиксировано в столице: жители Киева перечислили в бюджет 990 миллионов гривен.
Об этом рассказывает AgroReview.

Регионы

После Киева наибольшие суммы налога на недвижимость уплатили в
  • Киевской области — 497 миллионов гривен,
  • Днепропетровской области — 496 миллионов гривен,
  • жители Одесской области — 464 миллиона гривен.

Кто и сколько должен оплатить

Физические лица, владеющие:
  • квартирами площадью более 60 кв. м;
  • домами более 120 кв. м;
  • или разными типами жилья (в том числе долями), если общая площадь превышает 180 кв. м.
Отметим, что в 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, которая на 1 января 2024 составила 7100 грн. Следовательно, максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 квадратный метр.
По материалам:
Finance.ua
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