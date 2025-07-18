Европейский рынок недвижимости застрял в «зомбиленде» без признаков восстановления — Finance.ua
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Европейский рынок недвижимости застрял в «зомбиленде» без признаков восстановления

Недвижимость
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Европейский рынок недвижимости застрял в «зомбиленде» без признаков восстановления
Европейский рынок недвижимости застрял в «зомбиленде» без признаков восстановления
Рынок коммерческой недвижимости Европы не оправдывает ожиданий восстановления, продажи недвижимости на минимумах почти за десятилетие. Годовой объем продаж в первом квартале 2025 года остался на уровне 47,8 млрд евро, что более чем вдвое меньше показателя трехлетней давности.
Рынок коммерческой недвижимости Европы не оправдывает ожиданий восстановления, на фоне того, как осторожность инвесторов ставит продажи недвижимости на минимумы почти за десятилетие, пишет Reuters.

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Некоторые инвесторы и банки, признавая, что перспективы остаются слабыми, даже начинают вмешиваться, чтобы избавиться от проблемных активов или реструктуризировать их, сказал один из руководителей, добавив, однако, что подход «продолжать и притворяться» по проблемным долгам все еще является распространенным явлением.
Это заметное изменение настроений с начала 2025 года, когда были надежды на конец трехлетнего спада, вызванного пандемией, но непредсказуемая торговая политика США, обещание большей доходности на других частных рынках и отказ продавцов признать более низкие цены на негативное влияние на активность, пишет издание.
Годовой объем продаж коммерческой недвижимости в Европе в первом квартале 2025 года остался неизменными на уровне 47,8 млрд евро (55,6 млрд долл.), что более чем вдвое меньше показателя трехлетней давности, согласно последним пересмотренным данным MSCI.
Предыдущие показатели свидетельствуют о плохом втором квартале — трансграничные инвестиции в недвижимость в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сократились примерно на пятую часть по сравнению с предыдущим годом до 17,2 миллиарда евро, что является наихудшим периодом с апреля по июнь за десятилетие, сообщило агентство недвижимости Knight Fran.
Вялые продажи коснулись большинства секторов, включая сильно пострадавшие офисы, и даже центры обработки данных, которые ранее были положительной точкой, хотя дефицит предложения на рынке арендного жилья продолжает привлекать внимание.
«У нас „зомбиленд“… нет восстановления, заблокированы активы, нет возвращения ликвидности», — сказал Себастьяно Ферранте, руководитель отдела европейской недвижимости американского фондового гиганта PGIM.
Хотя логистика и отели также предоставляли возможности для покупки, загородные офисы и старые торговые центры также входят в число активов, которым сложно найти покупателей, добавил Ферранте.
По материалам:
УНН
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