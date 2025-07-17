Инвестируйте в недвижимость с потенциалом: ищите объекты на InvestMarket от «Минфин» — Finance.ua
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Инвестируйте в недвижимость с потенциалом: ищите объекты на InvestMarket от «Минфин»

Недвижимость
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Инвестируйте в недвижимость с потенциалом: ищите объекты на InvestMarket от «Минфин»
Инвестируйте в недвижимость с потенциалом: ищите объекты на InvestMarket от «Минфин»
Недвижимость обычно считается надежным инвентарем для сохранения и приумножения капитала. Она проста в управлении, приносит регулярную прибыль и имеет потенциал роста. Этот рынок уверенно держится даже во время войны в стране. Более того, именно сейчас на рынке выгодные условия для входа. Рассказываем, где искать проверенные объекты и сколько можно заработать.

Почему сейчас удачное время инвестировать

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости создает уникальные условия для входа в инвестиции. В отдельных регионах цены все еще ниже на 15−20% по сравнению с довоенными. А значит, у инвестора есть возможность приобрести недвижимость с дисконтом и заработать на росте ее стоимости после окончания войны.
Особенно перспективна жилая и коммерческая недвижимость в относительно безопасных регионах, где наблюдается постоянный спрос со стороны ВПЛ, малого бизнеса и арендаторов. Подобные объекты уже сегодня могут приносить стабильный пассивный доход от сдачи в аренду.

Сколько можно заработать на недвижимости

По оценкам, доходность от сдачи колеблется от 6−8% годовых в гривне. Она зависит от многих факторов, таких как месторасположение, состояние объекта, вид недвижимости и рыночная конъюнктура.
В более длинной перспективе рынок ожидает новый виток активности. Аналитики прогнозируют: после завершения боевых действий заработает отложенный спрос, увеличится количество покупателей, начнется масштабное восстановление жилого фонда.
По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 30−50% в течение нескольких лет.

Ищите выгодные предложения на InvestMarket от «Минфин»

InvestMarket от «Минфин» — это онлайн-платформа известного финансового сайта, помогающая инвесторам находить проверенные и выгодные объекты недвижимости напрямую от девелоперов и инвестиционных компаний.
Что вы найдете на InvestMarket от «Минфин»:
  • объекты с разным порогом входа и для разных инвестиционных целей: жилая, коммерческая, гостиничная недвижимость, предложения совладения доходной недвижимостью от инвестиционных фондов и т. д.;
  • подробную информацию о каждом объекте и девелоперах;
  • четкие условия инвестирования с указанной перспективой доходности;
  • юридическую информацию и всю необходимую документацию по строительству;
  • контакты компаний для прямой коммуникации без посредников.
С помощью InvestMarket от Минфин можно легко подобрать объект, исследовать репутацию застройщика, сколько лет он на рынке, проверить наличие всех необходимых документов и разрешений.
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Куда можно инвестировать уже сейчас

Ниже примеры актуальных предложений, представленных на InvestMarket от «Минфина». Эти объекты уже сейчас приносят инвесторам стабильный доход:
  • совладение доходной недвижимостью в Киеве от фонда Standart One — доходность в долларах 8,2%;
  • совладение доходными объектами от фонда Inzhur — доходность в долларах от 8,5% до 20%;
  • инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах от Green Rest — доходность 12%;
  • инвестиции в гостиничную недвижимость от Fomich Hotels Group — доходность 8−13%;
  • инвестиции в производственные помещения в Индустриальном парке «Формация» — доходность 10−12% годовых в долларах.
Выбирайте недвижимость с потенциалом от компаний, имеющих чистую репутацию на рынке. Именно такие предложения собраны на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
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