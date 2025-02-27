З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання — Finance.ua

З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання

Близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період, за умови відповідності критеріям

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. Розмір допомоги складає 2 000 грн — для дорослих і 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю», — сказано в повідомленні.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім’ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

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субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки . Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

або у яких житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Сім’ї з числа ВПО можуть самостійно обрати зручний для себе інструмент підтримки. Наприклад, два пенсіонери з мінімальною пенсією, які наразі отримують допомогу в розмірі 2 000 грн, не завжди можуть дозволити собі оренду індивідуального житла. Проте, використовуючи субсидію на оренду житла, це покриття може буде набагато більшим і сягати 4000−5000 грн.

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Для прикладу: 2 пенсіонери з числа ВПО, які отримують лише мінімальну пенсію, та орендують 1-кімнатну квартирі, якщо:

орендують її в м. Дніпро, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 6 500 грн,

орендують в м. Житомир, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 7 100 грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.

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