З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання

Особисті фінанси
25
З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання
З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати на проживання
Близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період, за умови відповідності критеріям.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. Розмір допомоги складає 2 000 грн — для дорослих і 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю», — сказано в повідомленні.
Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім’ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).
Читайте також
Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки — субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:
  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;
  • або у яких житло знищене або непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
Сім’ї з числа ВПО можуть самостійно обрати зручний для себе інструмент підтримки. Наприклад, два пенсіонери з мінімальною пенсією, які наразі отримують допомогу в розмірі 2 000 грн, не завжди можуть дозволити собі оренду індивідуального житла. Проте, використовуючи субсидію на оренду житла, це покриття може буде набагато більшим і сягати 4000−5000 грн.
Читайте також
Для прикладу: 2 пенсіонери з числа ВПО, які отримують лише мінімальну пенсію, та орендують 1-кімнатну квартирі, якщо:
  • орендують її в м. Дніпро, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 6 500 грн,
  • орендують в м. Житомир, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 7 100 грн.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.