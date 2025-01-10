Допомога на проживання ВПО: які зміни очікувати у 2025 році — Finance.ua

Допомога на проживання ВПО: які зміни очікувати у 2025 році Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Допомога на проживання ВПО: які зміни очікувати у 2025 році

31 грудня набрали чинності чергові зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО (далі — Порядок), затверджені постановою Кабміну від 27 грудня 2024 р. № 1507. Про найважливіші зміни розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

1. Розширено коло осіб, які не включаються до складу сім’ї уповноваженої особи

Так, відповідно до абз.16 п. 3 Порядку до складу сім’ї уповноваженої особи не включаються:

особи, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також

працівники правоохоронних органів,

військовослужбовці,

працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, особи рядового і начальницького складу ДСНС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, військових формувань, утворених відповідно до закону, які беруть (брали) безпосередньо участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф.

Виняток: особи та члени їх сімей, які відповідно до законодавства отримують компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлових приміщень як ВПО.

Експерти оцінюють цю зміну як позитивну, оскільки:

нарешті вирішується питання з працівниками ДСНС — тепер їх не включатимуть до складу сім’ї за вказаних вище умов;

до складу сім’ї також не включатимуться особи, які брали безпосередню участь у бойових діях, тобто, для людей, які отримали УБД раніше, не потрібно буде знову звертатися за відповідною довідкою з військової частини.

2. Визначено, що заява на призначення допомоги на проживання ВПО також може подаватися за місцем обліку внутрішньо переміщеної особи одного з членів сім’ї уповноваженої особи за її вибором.

3. Одна з найважливіших змін: передбачено, що продовження виплати допомоги можливе під час надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, але не більше ніж на три шестимісячні періоди.

Це означає, що для ВПО, в яких 31 січня закінчується другий піврічний період отримання виплат, допомога буде продовжена ще на 6 місяців.

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4. Встановлено, що до середньомісячного сукупного доходу включаються доходи, отримані особою як одноразова допомога, вихідна допомога, що виплачується працівникам відповідно до КЗпП, Закону України «Про державну службу», у розмірі, що обчислюється для такої особи органом соціального захисту населення шляхом ділення суми зазначеного доходу на 12, за умови, що особа надала документальне підтвердження від роботодавця із зазначенням розміру та інформації, що така допомога надана один раз за календарний рік.

5. Визначено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховується дохід, отриманий одноразово протягом календарного року від продажу:

єдиного транспортного засобу (механізму), який був зареєстрований на одну особу із складу членів сім’ї;

єдиного житлового приміщення/частини житлового приміщення, що розташоване на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, що включені до переліку територій.

Водночас до інших житлових приміщень, крім єдиного, не відносяться житлові приміщення/частини житлових приміщень, розташовані на тимчасово окупованих рф територіях, для яких не визначена дата припинення окупації.

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