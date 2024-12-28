Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО — Finance.ua

Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО

У межах ініціативи «Зимова підтримка» запроваджується субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Ця програма запрацює вже в січний наступного року.

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«Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що залишили власні домівки. Вимушені переселенці, які заробляють більше 20% своїх доходів на оренду житла, безкоштовно передаються на субсидію, а держава частково компенсує їм ці витрати», — написав він.

Уряд також компенсує орендарям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

Де буде діяти

Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

Довідка Finance.ua:

До державного бюджету було закладено значно більше грошей на пільги і субсидії, ніж виплачено людям. Не всі звертаються за грошима. Про це сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

На класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. «Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять», — додала економіст.

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