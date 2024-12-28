Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО

Особисті фінанси
14
Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО
Коли стартує нова програма субсидій на оренду житла для ВПО
У межах ініціативи «Зимова підтримка» запроваджується субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Ця програма запрацює вже в січний наступного року.
Читайте також
«Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що залишили власні домівки. Вимушені переселенці, які заробляють більше 20% своїх доходів на оренду житла, безкоштовно передаються на субсидію, а держава частково компенсує їм ці витрати», — написав він.
Уряд також компенсує орендарям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

Де буде діяти

Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

Довідка Finance.ua:

  • До державного бюджету було закладено значно більше грошей на пільги і субсидії, ніж виплачено людям. Не всі звертаються за грошима. Про це сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.
  • На класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. «Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять», — додала економіст.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.