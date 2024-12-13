Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями

Казна та Політика
179
Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями
Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями
До державного бюджету було закладено значно більше грошей на пільги і субсидії, ніж виплачено людям. Не всі звертаються за грошима.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.
«Стосовно допомоги. Всі думали, що у 2022−23 за нею звернеться велика кількість людей, набагато більше, ніж раніше. Думали, що люди підуть за тими ж житловими субсидіями, за допомогою малозабезпеченим родинам. Але виявилося, що цих коштів (з бюджету — ред.) просто не вибрали», — сказала вона.
За її словами, дуже багато людей із вразливих категорій виїхало за кордон, оскільки легше виживати.
«Для мами з дитиною, наприклад, кращі умови, набагато кращі виплати (для дітей до 6 років з малозабезпечених родин виплати в Україні складають 3 588 гривень, в Німеччині — від 357 євро або 15,6 тисяч гривень на місяць — ред.). І плюс — під час війни багато людей живе в зонах, де не дуже то і звернешся до соціального захисту», — повідомила вона.
Доктор економічних наук заявила, що на класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. «Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять», — додала економіст.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики очікують, що кількість отримувачів субсидій та пільг зменшиться у 2025 році. Це відбудеться завдяки заходам з підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.