Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями — Finance.ua

Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями

До державного бюджету було закладено значно більше грошей на пільги і субсидії, ніж виплачено людям. Не всі звертаються за грошима.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

«Стосовно допомоги. Всі думали, що у 2022−23 за нею звернеться велика кількість людей, набагато більше, ніж раніше. Думали, що люди підуть за тими ж житловими субсидіями, за допомогою малозабезпеченим родинам. Але виявилося, що цих коштів (з бюджету — ред.) просто не вибрали», — сказала вона.

За її словами, дуже багато людей із вразливих категорій виїхало за кордон, оскільки легше виживати.

«Для мами з дитиною, наприклад, кращі умови, набагато кращі виплати (для дітей до 6 років з малозабезпечених родин виплати в Україні складають 3 588 гривень, в Німеччині — від 357 євро або 15,6 тисяч гривень на місяць — ред.). І плюс — під час війни багато людей живе в зонах, де не дуже то і звернешся до соціального захисту», — повідомила вона.

Доктор економічних наук заявила, що на класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. «Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять», — додала економіст.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики очікують, що кількість отримувачів субсидій та пільг зменшиться у 2025 році. Це відбудеться завдяки заходам з підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо.

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