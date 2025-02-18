У Мінрозвитку розповіли про комплексну програму для ВПО, яку готують за дорученням Зеленського — Finance.ua

У Мінрозвитку розповіли про комплексну програму для ВПО, яку готують за дорученням Зеленського Сьогодні 08:24 — Казна та Політика

У Мінрозвитку розповіли про комплексну програму для ВПО, яку готують за дорученням Зеленського

На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити «зрозумілу людям» програму підтримки ВПО. А вже минулого тижня перші родини переселенців почали отримувати житлові сертифікати, коштом яких вони можуть придбати нове житло на заміну втраченому внаслідок російської агресії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у телемарафоні «Єдині Новини», розкривши деталі комплексної програми підтримки ВПО.

Він зазначив, що в рамках програми «єВідновлення» 50 сімей ВПО вже придбали нове житло за житлові сертифікати, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів.

«Минулого тижня на рахунки Міністерства надійшли перші 4,3 мільярда гривень для подальшої оплати житлових сертифікатів. За результатами тижня роботи компенсацій — перші 50 сімей реалізували сертифікати, придбали нове житло. Ще 2,5 тисячі — подали заявки на бронювання коштів, і зараз відбувається технічна частина, після якої люди зможуть оперативно придбати нові квартири або будинки», — наголосив Кулеба.

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Міністр додав, що за останні два роки держава виплатила українцям 17,5 млрд грн компенсацій за пошкоджене та знищене житло — майже 90 тисяч родин отримали можливість відновити свої домівки. У 2025 році на компенсації за пошкоджене та знищене житло передбачено 4 млрд грн (1 млрд — за пошкоджене, 3 млрд — за знищене).

Нові ініціативи підтримки ВПО від Мінрозвитку:

Комплексна програма підтримки ВПО: житло, працевлаштування, освіта, медичні послуги. Створення єдиної системи цифрових сервісів для ВПО, яка полегшить доступ до соціальної підтримки та полегшить інтеграцію в нові громади. Проєкт муніципального житла для ВПО за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію проєкту буде спрямовано 400 мільйонів євро.

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Повідомляється, що скористатися програмою можуть українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський дав два тижні Кабінету Міністрів на створення програми підтримки ВПО. Також президент наголосив на співпраці з міжнародними партнерами у вирішення житлових проблем для мільйонів ВПО.

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