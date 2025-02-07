5 актуальних питань про допомогу на проживання ВПО — Finance.ua

5 актуальних питань про допомогу на проживання ВПО Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

5 актуальних питань про допомогу на проживання ВПО

Чи продовжать виплати допомоги на проживання ВПО у 2025 році? Що зміниться, а що залишиться незмінним? Ці питання турбують багатьох українців, тому експерти «Юридичного порадника для ВПО» дали відповіді на найбільш актуальні питання про допомогу ВПО.

Чи продовжать виплати допомоги на проживання ВПО у 2025 році?

Так, для ВПО, в яких у лютому закінчується другий піврічний період отримання виплат, допомога буде продовжена ще на 6 місяців.

Чи потрібно подавати нову заяву на продовження виплат?

Ні. Якщо ми говоримо про отримувачів допомоги, які раніше вже отримували таке продовження, то із заявою додатково звертатися не потрібно. Продовження відбудеться автоматично.

Чи можлива ситуація, коли виплати продовжать, а, наприклад, через місяць припинять?

Так, це можливо. Протягом періоду отримання допомоги постійно відбувається верифікація, простіше кажучи, перевірка, на відповідність критеріям для отримання виплат. Для прикладу, якщо буде встановлено, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло/авто, зріс її дохід, то соцзахист припинить виплату допомоги.

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Чи зросте розмір допомоги на проживання?

На сьогодні така інформація відсутня. Як і досі, розмір виплат становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн.;

для інших осіб — 2000 грн.

Чи відбулися зміни в майнових критеріях для призначення / продовження виплат?

Ні, в самих майнових критеріях, передбачених п. 7 — 7−1 Порядку, змін не відбулося.

Але якщо говорити про порядок оцінки майнового стану ВПО, в цьому випадку відбулися позитивні зміни: відтепер під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї НЕ враховується дохід, отриманий одноразово протягом календарного року від продажу:

єдиного транспортного засобу (механізму), який був зареєстрований на одну особу із складу членів сім’ї;

єдиного житлового приміщення/частини житлового приміщення, що розташоване на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, що включені до переліку територій.

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