Яка кількість ВПО отримала виплати на проживання у січні — Finance.ua

Яка кількість ВПО отримала виплати на проживання у січні
За минулий місяць майже 1,2 млн українців, які були змушені залишити власні домівки та переїхати жити в інші регіони країни унаслідок повномасштабного російського вторгнення, отримали виплати на проживання.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Автоматичне продовження виплат для ВПО
З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям.
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Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. Завдяки цьому ВПО і надалі отримуватимуть додаткову підтримку від держави.
Розмір допомоги складає:
- 2 000 грн — для дорослих;
- 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.
Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки — субсидія на оренду житла.
Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:
- виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України,
- або у яких житло знищене або непридатне для проживання,
- хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього,
- орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, чеська гуманітарна організація «Людина в біді» в межах проєкту «Довіра» оголошує конкурс із надання мікрогрантів для відновлення переміщеного та місцевого бізнесу в Україні.
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