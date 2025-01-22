ВПО можуть отримати грант на відновлення переміщеного бізнесу: деталі — Finance.ua
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ВПО можуть отримати грант на відновлення переміщеного бізнесу: деталі

Особисті фінанси
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ВПО можуть отримати грант на відновлення переміщеного бізнесу: деталі
ВПО можуть отримати грант на відновлення переміщеного бізнесу: деталі
Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» в межах проєкту «Довіра» оголошує конкурс із надання мікрогрантів для відновлення переміщеного та місцевого бізнесу в Україні.
Йдеться про бізнес, що постраждав від воєнних дій після 24 лютого 2022 року, має потенціал для створення робочих місць, веде або планує вести свою діяльність у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях та окремих громадах Дніпропетровської області. Ініціатива спрямована на відновлення постраждалого бізнесу шляхом надання фінансової, менторської та освітньої підтримок.
Детально про гранти розповіли у «Дії».
Проєкт із надання мікрогрантів передбачає можливість отримати фінансування у розмірі:
  • до 1 000 доларів США — для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб), у яких середня кількість найманих працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 1 особу або які не використовують працю найманих осіб; а також для фізичних осіб з-поміж внутрішньо переміщених (за умови реєстрації бізнесу після оголошення результатів конкурсу та до моменту підписання грантової угоди), які реалізовують бізнес-ідею з метою відновлення джерел доходу.
  • до 4 000 доларів США — для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб), у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) складає не менше 2-х та не перевищує 50 осіб.
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Використати грантові кошти можна на:
  • транспортні витрати на перевезення активів (тільки для переміщеного бізнесу);
  • відновлення активів;
  • витрати, пов’язані зі створенням нових робочих місць;
  • заробітну плату для новоствореного робочого місця (не більше ніж 30% від суми гранту);
  • оренду приміщення;
  • ремонт та облаштування приміщення;
  • закупівлю обладнання/інструменту;
  • закупівлю сировини для виробничого процесу (не більш ніж 30% від суми гранту);
  • витрати на навчання персоналу;
  • витрати на маркетинг та рекламу;
  • витрати на юридичні та інші консалтингові послуги;
  • інші заходи, пов’язані з реалізацією грантової заявки.

Для кого ці гранти

Участь у грантовому проєкті можуть взяти:
  • мікро- та малі підприємства, які здійснюють свою діяльність або релоковані після 24 лютого 2022 року з територій, постраждалих від війни, до Львівської, Івано-Франківської, Вінницької областей;
  • мікро- та малі підприємства, які очолюються жінками;
  • мікро- та малі підприємства з-поміж місцевого населення та підприємці з-поміж ВПО, чий бізнес було втрачено або який постраждав від наслідків війни;
  • мікро- та малі підприємства, які очолюються особами/працевлаштували осіб, які належать до вразливих груп і мають обмежений доступ до ринків праці;
  • фізичні особи з числа внутрішньо переміщених, за умови реєстрації бізнесу після оголошення результатів конкурсу та до моменту підписання грантової угоди, які реалізовують бізнес-ідею з метою відновлення джерел доходу.
Пріоритет матимуть учасники, які:
  • належать до релокованого бізнесу/внутрішньо переміщених осіб;
  • належать до підприємств, які очолюються жінками;
  • належать до підприємств, які очолюються особами/працевлаштували осіб, які належать до вразливих груп і мають обмежений доступ до ринків праці;
  • мають соціальну спрямованість бізнес-ідеї, надають товари чи послуги найбільш уразливим категоріям населення або надають соціальні послуги, яких бракує в громаді тощо.
Проєктом не передбачено підтримки підприємств, які належать до сільського господарства та оборонної промисловості. А також, підприємства, які здійснюють виробництво або торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, товарами та послугами, які заборонені законодавством України.

Як взяти участь

Для участі в грантовому проєкті потрібно подати такі документи:
  • Для грантів до 1 000 доларів США — заповнити аплікаційну форму, додавши до неї бюджет бізнес-ідеї.
  • Для грантів до 4 000 доларів США — заповнити аплікаційну форму, додавши до неї фінансовий план.
Завантажити шаблони бюджету бізнес-ідеї та фінансового плану можна за посиланням.
Дедлайн подання заявок — 20 лютого 2025 року.
Ознайомитися з деталями подання грантових заявок можна у відеоінструкції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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