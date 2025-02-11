Купівля житла: чи є це перешкодою для отримання компенсації за знищене житло та допомоги на проживання ВПО — Finance.ua

Купівля житла: чи є це перешкодою для отримання компенсації за знищене житло та допомоги на проживання ВПО Сьогодні 20:39 — Нерухомість

Купівля житла: чи є це перешкодою для отримання компенсації за знищене житло та допомоги на проживання ВПО

Українці, що планують придбати житло, цікавляться чи не позбавить це їх права на компенсацію за знищену квартиру і виплат ВПО. Відповідь на це питання дали фахівці Юридичного порадника ВПО.

Перше, на що звернули увагу експерти, компенсація за знищене майно і допомога на проживання ВПО — це абсолютно різні виплати. Якщо допомога на проживання ВПО — це державна соціальна підтримка, яка призначається для забезпечення соціальної підтримки ВПО із числа незахищених верств населення, то компенсація за знищене майно — це, по суті, відшкодування вартості втраченого житла.

Для отримання компенсації за знищене майно не має значення, який матеріальний стан в людини, чи є в неї інше житло тощо.

Тобто, якщо Ви придбаєте житло, це жодним чином не вплине на можливість отримати компенсацію.

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Для призначення / отримання допомоги на проживання ВПО беруться до уваги майнові критерії, зокрема, відповідно до підп. 2 та підп.5 п. 7−1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, допомога не призначається / не виплачується на сім’ю, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання було здійснено кількак дій. Серед яких:

Особою з числа членів сім’ї здійснено покупку на суму, що перевищує 100 тис. грн, купівлю квартири (будинку).

Виняток: житло, розташоване на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, зазначених у Переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (далі — Перелік).

Особа з числа членів сім’ї на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване на територіях, не включених до Переліку територій, або територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

При цьому не враховуються житлові приміщення, які:

непридатні для проживання, що документально підтверджується органом місцевого самоврядування (а в разі його відсутності обласною державною (військовою) адміністрацією), або інформацією, внесеною до Реєстру пошкодженого та знищеного майна,

площею менш як 13,65 кв. м. на одного члена сім’ї,

придбані за кошти, отримані на підставі договору кредиту, якщо перший внесок, сплачений особою з числа членів сім’ї, становив менш як 100 тис. грн.

Для прикладу, якщо сімʼя ВПО придбаває квартиру в м. Харкові, то допомога на проживання ВПО не буде припинена, незважаючи на вартість такого житла, бо місто включене до територій можливих бойових дій за Переліком.

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