Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки переселенців — Finance.ua

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Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки переселенців

Казна та Політика
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Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки переселенців
Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки переселенців
Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленський розповів, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, яка перебуває з візитом в Україні.
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«Ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців — внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців — свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. Також поставив відповідні завдання міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі», — зазначив президент.
«Протягом двох тижнів має бути чітка програма — програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям», — додав він.
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Нагадаємо, опитування, проведене Cedos спільно з Київським міжнародним інститутом соціології свідчить, що якщо українці втратять своє житло, лише 2% зможуть придбати нове, а 15% - орендувати. Водночас 42% не мають можливості забезпечити себе іншим житлом і не знають, що робити в такому разі. Ще чверть могла би тимчасово переїхати до родичів чи знайомих.
У програмі щодо призначення субсидії на оренду житла немає обмежень щодо того, коли людина стала внутрішньо переміщеною особою, тож на неї можуть подаватися і ті громадяни, які отримали статус ВПО, починаючи із 2014 року. Програма наразі розширена на всю територію України, тобто, немає обмежень по областях щодо участі в ній.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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