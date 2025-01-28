Оренда житла: у Раді пояснили, хто з переселенців має право на субсидії — Finance.ua

Оренда житла: у Раді пояснили, хто з переселенців має право на субсидії Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Оренда житла: у Раді пояснили, хто з переселенців має право на субсидії

У програмі щодо призначення субсидії на оренду житла немає обмежень щодо того, коли людина стала внутрішньо переміщеною особою, тож на неї можуть подаватися і ті громадяни, які отримали статус ВПО, починаючи із 2014 року.

Про це у телеефірі сказав член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член параламентської ТСК з питань захисту прав ВПО Сергій Козир.

«У визначеному порядку не вказано (обмежень на кшталт. — Ред.), чи це може бути повторно переміщена особа або щось інше. Тобто, цим можуть скористатися навіть ті особи, які перемістилися з 2014 року. Я розумію, що є бюрократичні моменти, але я впевнений, що для людей у майбутньому це буде дуже гарна підтримка, щоб поліпшити свої житлові умови», — сказав він.

За його словами, ця програма наразі розширена на всю територію України, тобто, немає обмежень по областях щодо участі в ній.

«Але обмеження по цій програмі є. Вони стосуються того, що люди не мають мати свого житла, яке знаходиться на підконтрольній (українській владі. — Ред.) території, і вони також не мають отримувати ці 2−3 тисячі грн (допомоги на проживання ВПО. — Ред.). Тобто, тут алгоритм: особа або отримує субсидію на оренду житла, або отримує ці 2−3 тисячі грн», — поінформував парламентарій.

Козир заявив, що у залежності від регіону, від матеріального статку родини виплата цієї субсидії на оренду житла може бути навіть більша, ніж 2−3 тис. грн допомоги на проживання ВПО.

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Відповідаючи на питання, коли ВПО зможуть отримати перші виплати по цій програмі, член Комітету ВР із питань прав людини сказав, що програма має запрацювати із середи (29 січня. — Ред.), і вже протягом розрахункового місяця люди мають отримувати ці кошти.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович раніше заявила , що оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде лише за офіційними договорами оренди. Договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.

Суму субсидії визначатимуть для кожного регіону окремо. Для цього враховуватимуть і доходи сім’ї, і частку від доходів, що сплачується за оренду, і ситуацію на місцевому ринку нерухомості. Тому в родинах з меншим доходом покриватиметься менший відсоток.

Укрінформ За матеріалами:

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