Субсидія для ВПО на оренду житла: Жолнович назвала нюанси програми — Finance.ua

Субсидія для ВПО на оренду житла: Жолнович назвала нюанси програми Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Субсидія для ВПО на оренду житла: Жолнович назвала нюанси програми, freepik

Оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції в понеділок у Києві.

«Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено», — сказала Жолнович.

За її словами, договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.

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Міністр зазначила, що розуміє, що ринок оренди на сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки.

«І для того, щоб допомогти подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому закладаємо податок не для ФОПів, а для фізичних осіб: 19% ПДФО і 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, оскільки для нас важливо, щоб усе відбувалося офіційно», — наголосила Жолнович.

«Є ще й дуже важлива складова, тому що ці податки не повертаються в державний бюджет: ми з держбюджету виплачуємо, але податок піде в місцевий бюджет і він наповнить місцеву громаду, допоможе розвивати місцеві сервіси. Це такий таргетований оборот грошей, який є у громади і стимулюватиме приймати в себе ВПО, тому що це для них додатковий дохід», — наголосила очільниця Мінсоцу.

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Суму субсидії визначатимуть для кожного регіону окремо. Для цього враховуватимуть і доходи сім’ї, і частку від доходів, що сплачується за оренду, і ситуацію на місцевому ринку нерухомості. Тому в родинах з меншим доходом покриватиметься менший відсоток.

«Є родина, наприклад, з трьох людей, які отримують по 10 тис. грн зарплати, але є маленька дитина, тобто разом 20 тис. грн. І 10 тис. грн вони витрачають на оренду житла. Для того, щоб їм розрахувати субсидію, ми беремо їхній дохід (20 тис. грн) і дивимось, що оренда більш ніж 30% від їхнього доходу. І ми покриватимемо розрахунок між орендою 10 тис. і тими 30%, які ми їм вирахуємо. Як вони будуть вирахувані: це гранична ринкова вартість квадратного метра в кожному регіоні, кількість осіб, які проживають у квартирі, та норматив житла на кожну людину. Приблизно як і субсидія на житлово-комунальні послуги», — наголосила Оксана Жолнович.

Довідка Finance.ua:

З 29 січня можна буде оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Субсидією зможуть скористатися ВПО:

які виїхали з окупованих рф регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що:

орендар і орендодавець не пов’язані родинними стосунками;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому сім’я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

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