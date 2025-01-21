У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла — Finance.ua
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У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла

Особисті фінанси
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У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла
У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла, freepik
Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія з оренди житла. Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети», — сказав Шмигаль.
Ключовим інструментом такої програми є наявність офіційного договору оренди з власником житла.
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Нагадаємо, 27 грудня Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Хто може скористатись субсидією

Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан сім’ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на дев’ять областей).
Право на субсидію також отримають сім’ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів (раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів).
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Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім’ї.
На розмір впливають рівень доходу сім’ї, кількість членів сім’ї та вартість оренди житла.
Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не лише в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів також змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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