У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла — Finance.ua

У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

У Кабміні повідомили, коли переселенцям почнуть виплачувати субсидії на оренду житла, freepik

Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія з оренди житла. Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети», — сказав Шмигаль.

Ключовим інструментом такої програми є наявність офіційного договору оренди з власником житла.

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Нагадаємо, 27 грудня Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Хто може скористатись субсидією

Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан сім’ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на дев’ять областей).

Право на субсидію також отримають сім’ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів (раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів).

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім’ї.

На розмір впливають рівень доходу сім’ї, кількість членів сім’ї та вартість оренди житла.

Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не лише в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів також змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.

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