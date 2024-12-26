«Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек»: чи впливають виплати на субсидії — Finance.ua

«Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек»: чи впливають виплати на субсидії Сьогодні 08:11 — Особисті фінанси

«Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек»: чи впливають виплати на субсидії

При розрахунку житлових субсидій одноразова допомога «Зимова єПідтримка» та виплати за програмою «Національний кешбек» не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Це означає, що якщо ви отримали допомогу «Зимова єПідтримка» або «Національний кешбек», ваш дохід для нарахування субсидій залишиться без змін.

Субсидії будуть призначатися на тих же умовах, що й раніше.

Як виплати враховуються для пільг

Однак, при розрахунку права на пільги для певних категорій громадян ситуація відрізняється.

Відповідно до змін у Порядку надання пільг (постанова Кабміну № 389 від 4 червня 2015 року), грошові виплати з програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» включаються до сукупного доходу сім’ї.

Це може вплинути на право отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення.

Тобто, якщо ваша сім’я користується пільгами, слід враховувати, що додаткові виплати від держави можуть збільшити сукупний дохід і вплинути на розмір або можливість отримання пільг.

Довідка Finance.ua:

громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки;

тисячу гривень «Зимової єПідтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);

зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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