Українці дали доступ до своїх рахунків: народна депутатка прокоментувала програму «Національний кешбек» — Finance.ua

Українці дали доступ до своїх рахунків: народна депутатка прокоментувала програму «Національний кешбек» Сьогодні 19:01 — Фінтех і Картки

Українці дали доступ до своїх рахунків: народна депутатка прокоментувала програму «Національний кешбек»

Українці надали доступ до інформації на своїх рахунках, оформивши картку «Національного кешбеку».

Про це народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла в інтерв’ю Finance.ua

«Уряд, коли впроваджував цю програму не озвучував конкретні очікування. Я ще до того запитувала, які саме товари та яких виробників ви хочете просувати, щоб зрозуміти очікуваний ефект. Чи варто витрачати 3 мільярди гривень, які були заплановані в цьому році, щоб мати уявлення, що від цього отримає держава. Будь яка програма повинна стимулювати щось. То що ми стимулюємо даною ініціативою?» — розповіла Южаніна.

За її словами, на першому етапі, коли запускалась ця програма, то Міністерство економіки ніякого розуміння про це не мало.

«Тому що не було уявлення, хто з виробників включиться в реєстр, хто з громадян відкриє картки, щоб підтвердити придбання цих товарів, щоб отримати за це винагороду», — додає депутатка.

Вона зазначила, що поряд з цією ініціативою вже існували програми з підтримки українських виробників.

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«Товари продаються дуже часто вже із значними знижками. Програму „кешбек“ вже між собою реалізували виробники, оптовики і роздрібна мережа. Система вже реалізована настільки, що товар можна купити за 30−50% його вартості. І це своєрідний „кешбек“ для людини. Але держава пішла в інший спосіб. І ми стикнулись із тим, що адміністратор цієї системи має переконатись, платежі зроблені саме тією людиною. Для цього йому потрібен доступ до рахунку з усіма його видатками, щоб перебрати всі видатки й обрати саме ті, які підпадають під програму. Це призвело до того, що був запущений шаблонний договір про те, що учасник програми дає дозвіл до банківської таємниці. Очевидно, що на це мало хто звернув увагу», — розповіла Южаніна.

Вона навела приклад для держслужбовців, де при перевірці декларацій запитують рух коштів по всіх рахунках.

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«А тут звичайні люди, які відношення до декларування не мають. І операції на рахунках у громадян змішані: хтось щось реалізував, хтось отримав допомогу від родичів. І зараз ці люди дали доступ до всієї цієї інформації», — підсумувала народна депутатка.

Довідка Finance.ua:

«Національний кешбек» — це державна програма підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів;

щоб долучитися до «Національного кешбеку», потрібно зайти в мобільний застосунок «Дія» в розділ «Сервіси» та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, то в застосунку треба буде її обрати;

долучаючись до програми, особа надає державі доступ до інформації про розрахунки своєю карткою. В уряді не вважають, що це порушує банківську таємницю. Заступниця міністра економіки Надія Бігун зазначала, що участь у програмі цілком безпечна. Долучаючись до неї, користувач дає згоду на передавання інформації про транзакції тільки для нарахування кешбеку. «Дія» цю інформацію «не зберігає та нікуди не передає».

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