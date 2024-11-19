Чому деякі українці не отримають національний кешбек: в Мінекономіки назвали причини — Finance.ua

Чому деякі українці не отримають національний кешбек: в Мінекономіки назвали причини Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

Чому деякі українці не отримають національний кешбек: в Мінекономіки назвали причини

Понад пів мільйона українців поки тримають на рахунках нараховані їм гроші національного кешбеку. Витратили гроші приблизно 120 000 українців.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток «Національний кешбек» у 13 банках. Однак активували ці карти в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат у Дії обов’язкова.

У міністерстві пояснюють слабку активність у використанні грошей невеликими сумами накопиченого кешбеку. Українці отримали поки що лише одну виплату кешбеку — за вересень. Це всього 37,2 млн грн, або в середньому 57,5 грн на людину.

Куди витрачають? Приблизно половина українців витратили гроші кешбеку на поповнення мобільного, 35% сплатили комуналку, інші розрахувалися за інтернет, транспорт та послуги харчування.

За жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів — приблизно 125 млн грн. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня.

Повідомляється, що виплата кешбеку за жовтень

буде наприкінці листопада, за листопад — наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають у лютому 2025 року.

Кешбек у розмірі 10% нараховується на понад 320 000 українських товарів від 1580 виробників.

Відповідно до поточних умов програми, витратити кошти національного кешбеку можна лише на послуги.

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