Українцям потрібно обирати між субсидією та пільгою на оплату комунальних послуг — Finance.ua
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Українцям потрібно обирати між субсидією та пільгою на оплату комунальних послуг

Особисті фінанси
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Українцям потрібно обирати між субсидією та пільгою на оплату комунальних послуг
Українцям потрібно обирати між субсидією та пільгою на оплату комунальних послуг, Фото: freepik
Українці не можуть одночасно отримувати субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це розповіли у Пенсійному фонді в Донецькій області.

Один вид допомоги за вибором

Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має одночасно право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та житлової субсидії, за її вибором проводиться одна з виплат — пільга або житлова субсидія.
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Якщо в домогосподарстві є особа, яка має право на пільги та субсидію, вона повинна обрати одну з виплат — пільгу або житлову субсидію.

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Законодавство не передбачає одночасне отримання обох видів допомоги.

Як перейти з субсидії на пільгу

Якщо особа, яка отримує субсидію, вирішила перейти на пільгу, виплата пільги здійснюється з місяця подання відповідної заяви до Пенсійного фонду.
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Проте не раніше місяця, у якому нарахована житлова субсидія.
Нагадаємо, при розрахунку житлових субсидій одноразова допомога «Зимова єПідтримка» та виплати за програмою «Національний кешбек» не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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