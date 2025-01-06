Як отримати субсидію на опалення в Німеччині у 2025 році: покрокова інструкція — Finance.ua

Як отримати субсидію на опалення в Німеччині у 2025 році: покрокова інструкція Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Як отримати субсидію на опалення в Німеччині у 2025 році: покрокова інструкція

З кожним роком витрати на опалення в Німеччині продовжують зростати, особливо для тих, хто змушений орендувати житло або має обмежені доходи. Видання Ukrainian in Germany розглянуло, як українцям, які проживають у Німеччині, можна отримати фінансову допомогу для покриття витрат на опалення у 2025 році.

Житлова допомога (Wohngeld)

Wohngeld — це державна субсидія, яка допомагає людям з низькими доходами оплачувати витрати на житло, включаючи опалення. У 2025 році ця допомога стане ще доступнішою завдяки змінам у законодавстві, які збільшили середній розмір виплат. Очікується, що середній розмір допомоги становитиме близько 400 євро на місяць.

Ця допомога надається тим, хто орендує житло або має власну нерухомість, але не може покривати витрати самостійно.

Соціальна допомога (Sozialhilfe)

Якщо ваш дохід або заощадження не дозволяють покривати базові витрати на проживання, ви можете подати заявку на соціальну допомогу. Для працездатних осіб ця допомога надається у вигляді Bürgergeld через місцеві центри зайнятості (Jobcenter). Розмір виплат залежить від розміру вашої родини та місцевих витрат на проживання.

Що таке субсидія на опалення в Німеччині

Субсидія на опалення (нім. Wohngeld, або Heizkostenzuschuss) — це державна фінансова допомога, яка покриває частину витрат на опалення для домогосподарств з низькими доходами. У Німеччині опалення — одна з найбільших статей витрат у зимовий період, тому для багатьох ця субсидія стає важливим інструментом підтримки. Опалення в Німеччині 2025 року може бути дорогим, тому важливо своєчасно звернутися за допомогою.

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Хто має право на субсидію в Німеччині

Субсидія на опалення надається домогосподарствам, які мають низький або середній рівень доходу і не можуть самостійно покрити всі витрати на комунальні послуги. Українці, які отримали статус тимчасового захисту або інші документи на легальне перебування в Німеччині, можуть подавати заявки на субсидію. Це стосується як орендованого житла, так і власних будинків.

Опалювальний сезон в Німеччині починається восени, тому подати заявку на субсидію варто заздалегідь, щоб отримати фінансову допомогу до початку підвищених витрат на опалення.

Як розрахувати витрати на опалення

Витрати на опалення в Німеччині залежать від типу житла, джерела енергії та площі приміщення. Якщо ви запитуєте, скільки коштує опалення в Німеччині у 2025 році, середні витрати можуть становити від 1 до 4 євро за квадратний метр на місяць. Для того щоб зрозуміти, як розрахувати опалення в Німеччині, ви можете скористатися онлайн-калькуляторами або отримати детальну інформацію від вашої комунальної компанії.

Коли починається опалювальний сезон у Німеччині?

Опалювальний сезон у Німеччині зазвичай починається 1 жовтня і триває до 30 квітня. Якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, опалення може автоматично вмикатися у визначені дати.

Якщо ж у вас індивідуальне опалення, то важливо знати, як включити опалення в Німеччині, щоб забезпечити комфорт у вашому житлі.

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Як подати заявку на субсидію

Крок 1. Оцініть свої фінансові можливості

Перед подачею заявки важливо визначити, чи відповідаєте ви критеріям для отримання допомоги.

Крок 2. Зберіть необхідні документи

Підготуйте:

паспорт або документ, що підтверджує легальне проживання в Німеччині;

довідки про доходи всіх членів домогосподарства;

договір оренди житла;

рахунки за опалення та інші комунальні послуги.

Крок 3. Подайте заяву

Зверніться до місцевого відділу соціального захисту (Sozialamt) або до Wohngeldstelle за місцем проживання. Вони допоможуть заповнити необхідні форми та розглянуть вашу заявку.

Подати заявку на отримання субсидії на всій території Німеччини у будь-якій федеральній землі, яка приймає українців.

Крок 4. Очікуйте рішення

Органи влади повідомлять вас про своє рішення та, у разі схвалення, перерахує кошти на ваш банківський рахунок.

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