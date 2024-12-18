Штрафи за тепловий паразитизм у Польщі: що треба знати — Finance.ua
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Штрафи за тепловий паразитизм у Польщі: що треба знати

Світ
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Штрафи за тепловий паразитизм у Польщі: що треба знати
Штрафи за тепловий паразитизм у Польщі: що треба знати
Мешканці багатоквартирних будинків у Польщі можуть отримати штраф, якщо не дотримуються встановленого температурного режиму.
Про це пише shoppingpl.com із посиланням на Gazeta Prawna.
Із початком опалювального сезону житлово-будівельні кооперативи по всій Польщі проводять перевірки температури в квартирах. Це спрямовано на боротьбу з так званим «тепловим паразитизмом» — практикою, коли мешканці вимикають опалення у себе в помешканні, покладаючись на тепло від сусідів.
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Це має кілька негативних наслідків, адже відсутність належного опалення сприяє:
  • зростанню витрат на опалення для інших мешканців;
  • несправедливому розподілу рахунків;
  • пошкодженню будівлі (підвищення вогкості або розвиток цвілі).
Згідно з розпорядженням міністра інфраструктури, мінімальна температура в житлових приміщеннях має становити 20 °C, а у ванних кімнатах — 24 °C. Однак деякі громади дозволяють знижувати температуру до 16−17°C.
За недотримання цих норм можуть виписати штраф до 500 злотих.
На це варто звернути увагу й українцям, які вимушені проживати в орендованих квартирах та сплачувати чималі суми за комунальні послуги.

Щоб уникнути фінансових санкцій, потрібно:

  • підтримувати температуру в приміщеннях не нижче 20 °C;
  • регулярно перевіряти стан систем опалення;
  • звертатися за фінансовою допомогою чи реструктуризацією платежів у разі труднощів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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