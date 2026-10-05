Пидласа предложила убрать «Национальный кешбэк» из госбюджета-2027

Глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа считает, что программу «Национальный кешбэк» следует временно убрать из государственного бюджета Украины на 2027 год. По ее словам, сама программа не оказывает существенного влияния на общий объем бюджетных расходов, однако стала слишком политизированной темой в Верховной Раде.

Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Меня просто уже допекли этим кешбэком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу „а почему вы потратили деньги на кешбэк?“ Эта тема настолько политизирована, что затмевает все разговоры по сути… Я бы лучше вообще эту историю пока убрала из бюджета», — сказала она.

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Какое место «Национальный кешбэк» занимает в бюджете

Пидласа отметила, что размер расходов на кешбэк в общей картинке бюджета не имеет никакого значения. По ее словам, Международный валютный фонд, наиболее глубоко осведомленный в бюджете и наиболее интересующийся здоровьем украинских публичных финансов, тоже не обращает на него внимания, когда обсуждают бюджет и его структуру.

Рада может отклонить повышение налогов

Относительно возможности формирования в госбюджете-2027 страховых фондов компенсации за счет повышения ставки налога на добавленную стоимостью с 20% до 21% или ставки акциза на топливо на 4 процентных пункта, глава бюджетного комитета снова спрогнозировала, что это предложение правительства будет отклонено Верховной Радой.

По ее мнению, альтернативные идеи отдельных бизнес-ассоциаций по введению временно дополнительной пошлины на импорт также вряд ли пройдут через парламент.

«Пошлина на импорт — это так же, как и НДС, налог для конечного потребителя. Думаю, что парламент этого не будет делать, потому что это будет вызывать огромное сопротивление от общества», — пояснила Пидласа.

«У меня есть личное мнение, что можно было бы рассмотреть налог на роскошь, увеличение штрафов за превышение скорости. Но мы понимаем, что все эти вещи, опять же, мелкие и фискально незначительны. А дополнительные налоги или сборы, которые могут приносить значительный эффект для бюджета, политически невозможны», — добавила глава комитета.

Пидласа призвала бороться со схемами

Она отметила, что в таких условиях нужно больше концентрироваться на закрытии схем, из-за которых бюджет теряет деньги.

«Эффект от какого нового мелкого налога или даже повышения НДС на 1 процентный пункт и, например, от прекращения выплат зарплат в конвертах несравним: от зарплат в конвертах бюджет теряет в разы больше денег», — подчеркнула Пидласа.