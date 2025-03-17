Только четверть ВПЛ могут позволить себе приобрести жилье — эксперт Сегодня 21:35 — Недвижимость

Только четверть ВПЛ могут позволить себе приобрести жилье — эксперт

На сегодняшний день только четверть внутренне перемещенных лиц могут позволить себе приобретение жилья.

Об этом заявила коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Анна Лаевская во время Business Day КБУ.

«Инициатива социального арендного жилья чрезвычайно важна. Многие люди из-за возрастных или финансовых ограничений не имеют доступа к ипотечному кредитованию. Поэтому вопрос доступного социального жилья в аренду является критическим», — отметила Лаевская.

Одной из основных тем дискуссии стал анализ европейского опыта в этой сфере, в частности, немецкой модели государственно-частного партнерства. В Германии действуют три основных механизма социального арендного жилья:

Выкуп части жилья муниципалитетом по себестоимости плюс минимальная маржа девелопера. Государственные субсидии девелоперам, которые выделяют определенный процент квартир под социальную аренду. Инвестиции институциональных фондов, которые позволяют создавать долгосрочные жилищные проекты.

«Украина может адаптировать эти модели, учитывая особенности нашего законодательства и рынка. Очень важно предусмотреть механизмы выкупа жилья муниципалитетами или предоставление субсидий девелоперам. Это обеспечит необходимые средства для строительства и создаст стабильный фонд социального жилья», — добавила Лаевская.

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Еще одним важным аспектом является доступное финансирование для девелоперов. В Европе строительные компании могут получать выгодные кредиты для социальных проектов, и Украине стоит рассмотреть возможность государственного кредитования или компенсации процентных ставок.

Ключевой фактор во внедрении социального жилья — регулирование арендных ставок. «Необходимо разработать прозрачную методику расчета социальной арендной платы, которая будет ниже рыночной, но в то же время экономически оправданной», — отметила Лаевская.

Кроме финансовых аспектов, в фокусе обсуждения была необходимость упрощения разрешительных процедур и повышения эффективности работы местных органов власти. В настоящее время проблема изменения функционального назначения земельных участков значительно усложняет реализацию проектов, и этот процесс требует реформирования.

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В завершение своего выступления Лаевская подчеркнула, что после войны ожидается приход институциональных инвесторов, заинтересованных в развитии украинского рынка недвижимости. «Уже сейчас нужно создавать механизмы, которые позволят сформировать устойчивую систему социального жилья и расширить возможности арендного рынка», — подытожила она.

3m2 По материалам:

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