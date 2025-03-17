Только четверть ВПЛ могут позволить себе приобрести жилье — эксперт
На сегодняшний день только четверть внутренне перемещенных лиц могут позволить себе приобретение жилья.
Об этом заявила коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Анна Лаевская во время Business Day КБУ.
«Инициатива социального арендного жилья чрезвычайно важна. Многие люди из-за возрастных или финансовых ограничений не имеют доступа к ипотечному кредитованию. Поэтому вопрос доступного социального жилья в аренду является критическим», — отметила Лаевская.
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Одной из основных тем дискуссии стал анализ европейского опыта в этой сфере, в частности, немецкой модели государственно-частного партнерства. В Германии действуют три основных механизма социального арендного жилья:
- Выкуп части жилья муниципалитетом по себестоимости плюс минимальная маржа девелопера.
- Государственные субсидии девелоперам, которые выделяют определенный процент квартир под социальную аренду.
- Инвестиции институциональных фондов, которые позволяют создавать долгосрочные жилищные проекты.
«Украина может адаптировать эти модели, учитывая особенности нашего законодательства и рынка. Очень важно предусмотреть механизмы выкупа жилья муниципалитетами или предоставление субсидий девелоперам. Это обеспечит необходимые средства для строительства и создаст стабильный фонд социального жилья», — добавила Лаевская.
Еще одним важным аспектом является доступное финансирование для девелоперов. В Европе строительные компании могут получать выгодные кредиты для социальных проектов, и Украине стоит рассмотреть возможность государственного кредитования или компенсации процентных ставок.
Ключевой фактор во внедрении социального жилья — регулирование арендных ставок. «Необходимо разработать прозрачную методику расчета социальной арендной платы, которая будет ниже рыночной, но в то же время экономически оправданной», — отметила Лаевская.
Кроме финансовых аспектов, в фокусе обсуждения была необходимость упрощения разрешительных процедур и повышения эффективности работы местных органов власти. В настоящее время проблема изменения функционального назначения земельных участков значительно усложняет реализацию проектов, и этот процесс требует реформирования.
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В завершение своего выступления Лаевская подчеркнула, что после войны ожидается приход институциональных инвесторов, заинтересованных в развитии украинского рынка недвижимости. «Уже сейчас нужно создавать механизмы, которые позволят сформировать устойчивую систему социального жилья и расширить возможности арендного рынка», — подытожила она.
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