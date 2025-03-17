Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович

Казна и Политика
23
Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович
Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович
Экспериментальный инструмент для ВПЛ «субсидия на аренду жилья» новый, и говорить о его результатах пока рано; в случае неэффективности средства, выделенные на программу, будут распределены по другим направлениям.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
«Мы ввели новую программу („субсидия на аренду жилья“. — Ред.), которая работает всего месяц. Мы ее тестируем. Через месяц невозможно сделать окончательный вывод, полностью она работает или не полностью. Если она не будет работать, мы передадим эти средства на более эффективные программы, как в прошлом году сделали, передав 15 млрд грн на закупку жилья для ВПЛ», — сказала министр.
Читайте также
Она подчеркнула, что одна из задач этой программы — наработать механизм вывода рынка аренды жилья из тени. И таким образом увеличить поступление налогов в бюджет, ресурсы которого, в том числе, направляются на социальную защиту украинцев.
«Нам нужно нарабатывать эти механизмы, чтобы каждый человек в нашей стране работал честно, платил налоги честно, наполнял бюджет честно. А мы как государство понимали, что имеем возможность распределять эти средства и усиливать соответствующие социальные гарантии», — отметила Жолнович.
Читайте также
По ее словам, с момента старта программы уже были выявлены некоторые недочеты в ее работе, решения по устранению которых уже представлены на рассмотрение Кабинета министров. В следующем месяце планируется продолжить вносить изменения в программу, чтобы сделать ее еще более удобной и понятной для пользователей.
«Это эксперимент, который предусматривает, что она (программа. — Ред.) гибко внедряется, гибко меняется», — подытожила Жолнович.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems