Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Если субсидия на аренду жилья для ВПЛ не сработает, средства направим на другие программы — Жолнович

Экспериментальный инструмент для ВПЛ «субсидия на аренду жилья» новый, и говорить о его результатах пока рано; в случае неэффективности средства, выделенные на программу, будут распределены по другим направлениям.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Мы ввели новую программу („субсидия на аренду жилья“. — Ред.), которая работает всего месяц. Мы ее тестируем. Через месяц невозможно сделать окончательный вывод, полностью она работает или не полностью. Если она не будет работать, мы передадим эти средства на более эффективные программы, как в прошлом году сделали, передав 15 млрд грн на закупку жилья для ВПЛ», — сказала министр.

Она подчеркнула, что одна из задач этой программы — наработать механизм вывода рынка аренды жилья из тени. И таким образом увеличить поступление налогов в бюджет, ресурсы которого, в том числе, направляются на социальную защиту украинцев.

«Нам нужно нарабатывать эти механизмы, чтобы каждый человек в нашей стране работал честно, платил налоги честно, наполнял бюджет честно. А мы как государство понимали, что имеем возможность распределять эти средства и усиливать соответствующие социальные гарантии», — отметила Жолнович.

Читайте также Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: Жолнович назвала нюансы программы

По ее словам, с момента старта программы уже были выявлены некоторые недочеты в ее работе, решения по устранению которых уже представлены на рассмотрение Кабинета министров. В следующем месяце планируется продолжить вносить изменения в программу, чтобы сделать ее еще более удобной и понятной для пользователей.

«Это эксперимент, который предусматривает, что она (программа. — Ред.) гибко внедряется, гибко меняется», — подытожила Жолнович.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.