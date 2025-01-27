Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: Жолнович назвала нюансы программы — Finance.ua

Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: Жолнович назвала нюансы программы Сегодня 16:02 — Личные финансы

Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: Жолнович назвала нюансы программы, freepik

Оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет только по официальным договорам аренды.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции в понедельник в Киеве.

«Для нас неважно, будет это ФЛП или компания, которая предоставляет жилье в аренду. Это может быть любой человек, имеющий жилье и готовый предоставить его в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, его форма утверждена», — сказала Жолнович.

По ее словам, договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также чтобы государственный ресурс использовали официально.

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Министр отметила, что понимает, что рынок аренды сегодня работает так, чтобы оптимизировать налоги.

«И для того чтобы помочь преодолеть эту практику, сложившуюся годами, мы в стоимости субсидии закладываем стоимость налогов. При этом закладываем налог не для ФЛП, а для физических лиц: 19% НДФЛ и 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, поскольку для нас важно, чтобы все происходило официально», — подчеркнула Жолнович.

«Есть еще и очень важная составляющая, потому что эти налоги не возвращаются в государственный бюджет: мы из госбюджета выплачиваем, но налог пойдет в местный бюджет и он наполнит местное общество, поможет развивать местные сервисы. Это такой таргетированный оборот денег, который есть у общества и будет стимулировать принимать у себя ВПЛ, потому что это для них дополнительный доход», — подчеркнула глава Минсоца.

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Сумма субсидий будет определяться для каждого региона отдельно. Для этого будут учитываться и доходы семьи, и долю от доходов, уплачиваемых за аренду, и ситуацию на местном рынке недвижимости. Поэтому в семьях с меньшим доходом будет покрываться меньший процент.

«Есть семья, например, из трех человек, получающих по 10 тыс. грн зарплаты, но есть маленький ребенок, то есть вместе 20 тыс. грн. И 10 тыс. грн они тратят на аренду жилья. Для того, чтобы им рассчитать субсидию, мы берем их доход (20 тыс. грн) и смотрим, что аренда более 30% от их дохода. И мы будем покрывать расчет между арендой 10 тыс. и теми 30%, которые мы им вычислим. Как они будут рассчитаны: это предельная рыночная стоимость квадратного метра в каждом регионе, количество проживающих в квартире лиц и норматив жилья на каждого человека. Приблизительно как и субсидия на жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнула Оксана Жолнович.

Справка Finance.ua:

С 29 января можно будет оформлять субсидию на аренду жилья для внутриперемещенных лиц.

Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:

которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

которые арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;

арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

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