Жилищные субсидии и льготы будут предоставляться по единому подходу — Finance.ua

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Жилищные субсидии и льготы будут предоставляться по единому подходу

Личные финансы
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Жилищные субсидии и льготы будут предоставляться по единому подходу
Жилищные субсидии и льготы будут предоставляться по единому подходу
Жилищные субсидии и льготы на услуги ЖКХ в Украине в течение 2025 года для всех получателей будут предоставляться по единому подходу, то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Отмечается, что в бюджете на 2025 год на покрытие субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн.
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При этом с целью повышения адресности и эффективности программы жилищно-коммунальных льгот, а также обеспечения одинаковых условий пользования льготами для граждан правительство инициировало ряд важных изменений.

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«В течение 2025 года льготы на ЖКУ должны предоставляться всем по единому подходу и критериям: с учетом дохода семьи и возможности платить за коммунальные услуги самостоятельно», — говорится в сообщении.

Правила назначения льгот

В ведомстве уточнили, что если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 г., то ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025 г.
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Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 года включительно, изменения относительно назначения будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025 г. г.
В то же время норма о едином подходе к учету дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Для них подходы к предоставлению льгот не изменяются.
Напомним, Кабинет Министров приступит к выплате субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц с 29 января.
Также Кабмин изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
По материалам:
УНІАН
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