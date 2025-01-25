Начисление зарплаты во время войны: могут ли работникам задерживать выплаты — Finance.ua

Начисление зарплаты во время войны: могут ли работникам задерживать выплаты Сегодня 08:17 — Личные финансы

Начисление зарплаты во время войны: могут ли работникам задерживать выплаты

В Украине даже в период военного положения продолжают действовать положения закона «Об оплате труда» и Кодекса законов о труде. Работодатели обязаны делать все возможное для своевременной выплаты заработной платы работникам.

Об этом рассказали специалисты юго-восточного межрегионального управления государственной службы по вопросам труда.

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Отмечается, что работодатели должны соблюдать такие же сроки выплаты заработной платы, как и в мирное время.

Нормы законодательства

Согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины и статье 24 закона «Об оплате труда», работники должны получать зарплату не реже двух раз в месяц.

«Заработная плата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата», — говорится в сообщении.

Статья 10 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» обязывает работодателя принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение зарплаты.

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 г. выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

По данным work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю).

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