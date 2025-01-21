До какого числа в Польше должны выплачивать зарплаты — Finance.ua

До какого числа в Польше должны выплачивать зарплаты Сегодня 07:04 — Личные финансы

До какого числа в Польше должны выплачивать зарплаты

Кодекс законов о труде в Польше четко не устанавливает дату выплаты заработной платы. Но есть несколько правил, на которые работодатели должны обращать внимание.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Закон определяет срок выплаты заработной платы для тех работников, которые трудоустроены на основании трудового договора (umowa o pracę). Согласно § 1 ст. 85 КЗоТ, выплата зарплаты производится не реже одного раза в месяц в заранее оговоренную дату. Этот срок должен быть указан в трудовом распорядке, трудовом договоре или другом документе, регламентирующем правила найма на данном предприятии.

В случае выплаты зарплаты один раз в месяц работодатель должен произвести выплату за отработанный месяц не позднее 10 числа следующего месяца.

Если оговоренный день выплаты приходится на нерабочий день, заработная плата должна быть выплачена накануне.

Части зарплаты, на которые работник имеет право за периоды, превышающие один месяц, выплачиваются в даты, определенные положениями трудового законодательства. К примеру, годовые премии должны быть выплачены до 31 марта следующего года. Квартальные вознаграждения работник получает в последний рабочий день месяца, следующего после окончания квартала.

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Несвоевременная выплата заработной платы работникам — это нарушение их прав. Если работодатель не выплачивает зарплату вовремя, работник может:

подать жалобу в Национальную инспекцию труда (Państwowa Inspekcja Pracy), которая может обязать работодателя выплатить задолженность с оговоркой о немедленном исполнении. В случае возбуждения Инспекцией дела о нарушении прав работников, на работодателя будет наложен штраф от 1000 до 30 000 злотых;

подать иск в суд о выплате задолженности по заработной плате вместе с установленными законом процентами. В иске истец может также потребовать возмещения ущерба, причиненного несвоевременной оплатой;

расторгнуть договор по вине работодателя без предупреждения.

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