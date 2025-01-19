Что изменилось для предпринимателей в Польше в 2025: выше взносы в ZUS и новые коды деятельности — Finance.ua

Что изменилось для предпринимателей в Польше в 2025: выше взносы в ZUS и новые коды деятельности Сегодня 15:39 — Личные финансы

Что изменилось для предпринимателей в Польше в 2025: выше взносы в ZUS и новые коды деятельности

2025 год принес несколько важных изменений для людей, которые ведут предпринимательскую деятельность в Польше (JDG).

Yavp.pl рассказывает об основных нововведениях, которые коснутся всех без исключения предпринимателей в Польше.

Выше взносы в ZUS

С 1 января 2025 г. для предпринимателей в Польше увеличился размер взносов на социальное страхование. Это связано с увеличением минимальной заработной платы, которая теперь составляет 4 666 злотых брутто.

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Уже подсчитано, что в 2025 году предприниматели в Польше ежемесячно будут платить 1 773,66 злотых в систему социального страхования, что на 173,64 зл больше, чем было. В годовом придется заплатить больше на 2083,68 зл.

А так будут выглядеть суммы по каждому взносу в ZUS в 2025 году:

Składka emerytalna (взнос на пенсионное обеспечение) — 1015,88 зл (в 2024 — 916,35 зл)

Składka rentowa (взнос на случай инвалидности или потери кормильца) — 416,30 злотых (в 2024 — 375,55 злотых)

Składka chorobowa (вклад на случай временной нетрудоспособности по болезни) — 127,49 зл (в 2024 — 115,01 зл)

Składka wypadkowa (вклад на случай несчастных случаев на рабочем месте) — 86,90 зл (в 2024 — 78,40 зл)

Fundusz pracy (взнос в Фонд труда) — 127,49 зл (в 2024 — 115,01 зл)

И это еще не все, поскольку приведенные выше новые суммы ежемесячных взносов в ZUS не включают в себя средства обязательного медицинского страхования (składka zdrowotna). Его размер зависит от выбранной формы налогообложения. Так, размер этой «складки здравотней» в 2025 году для предпринимателей, уплачивающих налог в зависимости от суммы полученных доходов (ryczałt), будет зависеть как раз от этого общего дохода. А вот предприниматели, у которых размер налога устойчивый, будут платить на медицинское страхование с 1 февраля 2025 по 31 января 2026 года не менее 314,96 зл в месяц.

Выше «малый ZUS» для начинающих предпринимателей

Больше будут платить и те, кто пользуется или начнет пользоваться льготным ZUS в начале своей предпринимательской деятельности.

Речь идет о так называемом «малом ZUS» — это льгота, которая помогает начинающим или небольшим предпринимателям ежемесячно уменьшить расходы на налоги. Они платят более низкую ставку на пенсионное страхование (składka emerytalna), страхование на случай инвалидности или потери кормильца (składka rentowa), страхование от несчастных случаев на рабочем месте (składka wypadkowa). В то же время на медицинское страхование (ubezpieczenie zdrowotne) квота при «малом ZUS» оплачивается в полном объеме.

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Льготный ZUS предназначен для предпринимателей в течение первых 24 месяцев их деятельности. В этом случае, кроме существенно более низких ставок, не уплачиваются также взносы в Фонд труда.

Если в 2024 году предприниматели платили «малый ZUS» по 408,16 злотых ежемесячно, то с 1 января 2025 года будут платить уже 442,90 злотых.

Składka emerytalna — 273,24 злотых (в 2024 — 251,81 злотых)

Składka rentowa — 111,98 зл (в 2024 — 103,20 зл)

Składka chorobowa — 34,30 злотых (2024 — 31,61 злотых)

Składka wypadkowa — 23,38 зл (в 2024 — 21,54 зл)

Изменение кодов PKD

С 1 января 2025 года изменился польский классификатор видов деятельности (PKD).

На практике это означает, что предприниматели, которые вели деятельность в 2024 году, должны проверить, не изменился ли код/коды PKD для их бизнеса. Если есть изменения, тогда у таких предпринимателей будет 2 года на упорядочение кодов в соответствии с новой классификацией. В свою очередь те, кто начинает свой бизнес в 2025 году, должны уже использовать PKD 2025 при регистрации своей компании в CEIDG.

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