В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД — Finance.ua

В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД Сегодня 19:14 — Личные финансы

В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД

С 2025 года в Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД, включая повышенные штрафы, аресты и лишение прав.

Об этом пишет inpoland.net

Украинцам, которые находятся в соседней стране, важно знать об этих изменениях во избежание серьезных последствий.

Новые суммы штрафов за нарушение ПДД в Польше

За отсутствие паспорта, водительских прав, страхования или техпаспорта польские власти предусматривают штраф в размере 1000 злотых, что эквивалентно примерно 10 000 гривен. Поэтому следует всегда иметь с собой необходимые документы, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Непристегивание ремня безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар может обойтись водителю в 200−2000 злотых (2 000−20 000 гривен).

Штрафы за превышение скорости значительно варьируются в зависимости от степени нарушения: 50−2 500 злотых (500−25 000 гривен). Для тех, кто систематически превышает скорость, штрафы будут удваиваться, что значительно усложнит ситуацию для нарушителей.

Водителей, управляющих автомобилем с содержанием алкоголя в крови от 0,2 до 0,5 промилле, могут оштрафовать на сумму от 50 до 5 000 злотых (500−50 000 гривен). Кроме того, возможен арест сроком до 30 суток и лишение прав на управление авто на срок до 3 лет.

Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, последствия еще более серьезные. Штрафы в размере от 50 000 до 60 0000 гривен.

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Как избежать штрафов

Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Проверяйте наличие необходимых документов перед поездкой. Избегайте управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Следите за скоростным режимом и сигналами дорожной полиции.

Польша строго относится к нарушениям ПДД. Обновленные законы призваны повысить безопасность на дорогах, но водителям, которые пренебрегают правилами, угрожают серьезные финансовые и правовые последствия. Соблюдайте ПДД, чтобы защитить себя и окружающих.

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