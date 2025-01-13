В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД

Личные финансы
29
В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД
В Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД
С 2025 года в Польше вводятся более строгие наказания за нарушение ПДД, включая повышенные штрафы, аресты и лишение прав.
Об этом пишет inpoland.net.
Украинцам, которые находятся в соседней стране, важно знать об этих изменениях во избежание серьезных последствий.

Новые суммы штрафов за нарушение ПДД в Польше

За отсутствие паспорта, водительских прав, страхования или техпаспорта польские власти предусматривают штраф в размере 1000 злотых, что эквивалентно примерно 10 000 гривен. Поэтому следует всегда иметь с собой необходимые документы, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Непристегивание ремня безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар может обойтись водителю в 200−2000 злотых (2 000−20 000 гривен).
Штрафы за превышение скорости значительно варьируются в зависимости от степени нарушения: 50−2 500 злотых (500−25 000 гривен). Для тех, кто систематически превышает скорость, штрафы будут удваиваться, что значительно усложнит ситуацию для нарушителей.
Водителей, управляющих автомобилем с содержанием алкоголя в крови от 0,2 до 0,5 промилле, могут оштрафовать на сумму от 50 до 5 000 злотых (500−50 000 гривен). Кроме того, возможен арест сроком до 30 суток и лишение прав на управление авто на срок до 3 лет.
Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, последствия еще более серьезные. Штрафы в размере от 50 000 до 60 0000 гривен.
Читайте также

Как избежать штрафов

  1. Всегда соблюдайте правила дорожного движения.
  2. Проверяйте наличие необходимых документов перед поездкой.
  3. Избегайте управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
  4. Следите за скоростным режимом и сигналами дорожной полиции.
Польша строго относится к нарушениям ПДД. Обновленные законы призваны повысить безопасность на дорогах, но водителям, которые пренебрегают правилами, угрожают серьезные финансовые и правовые последствия. Соблюдайте ПДД, чтобы защитить себя и окружающих.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.