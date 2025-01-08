Изменения для водителей в Польше с 1 января 2025 года — Finance.ua
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Изменения для водителей в Польше с 1 января 2025 года

Личные финансы
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Изменения для водителей в Польше с 1 января 2025 года
Изменения для водителей в Польше с 1 января 2025 года
С 1 января в Польше произошло несколько изменений, о которых необходимо знать водителям.
Об этом пишет Yavp.pl.

Повышение штрафов за отсутствие автогражданки

С 1 января 2024 года возросли штрафы за отсутствие полиса автогражданки (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) или просто ОС в Польше.
Так, с 1 января 2024 года штрафы за отсутствие ОС будут следующие:
Для владельцев легковых автомобилей:
  • отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 1866 злотых (было 1700 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 4666 злотых (было 4250 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 9332 злотых (было 8490 злотых).
Для владельцев грузовика, автобуса или фуры для перевозки грузов:
  • отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 2800 злотых (было 2550 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 6999 злотых (было 6370 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 13 998 злотых (было 12 730 злотых).
Для владельцев мотоциклов:
  • отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 310 злотых (было 280 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 780 злотых (было 700 злотых);
  • отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 1560 злотых (было 1400 злотых).

Повышение штрафа за отсутствие декларации PCC-3 при покупке авто

Помимо повышения штрафа за отсутствие обязательного страхования транспортных средств также увеличились штрафы и за несвоевременную подачу декларации PCC-3, связанной с налогом на покупку авто (налог составляет 2% от стоимости покупки).
Размер штрафа за просрочку уплаты налога будет составлять от 10% «минималки» (466 зл) до даже 20-кратного размера минимальной зарплаты. Следовательно, максимально сумма может равняться аж 93 320 злотых. Чтобы избежать таких неприятностей, у владельцев авто есть 14 дней на подачу декларации PCC-3 при покупке нового транспорта.

Повышение стоимости сдачи экзаменов на право управлять ТС

С 1 января 2025 года изменился ценник на государственные экзамены для получения водительского удостоверения в Польше. Новые ставки выглядят так:
  • плата за теоретическую часть государственного экзамена, необходимого для получения водительского удостоверения на каждую категорию — 55 злотых;
  • плата за сдачу практической части государственного экзамена для получения водительского удостоверения в категориях AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 или T или права на управление трамваем — 222 злотых,
  • плата за практический экзамен в категориях B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E или D1+E — 278 злотых.
Напомним, в Украине с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно меняет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»).
Также с 1 января вступили в силу изменения по «Зеленой карте».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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