Когда в Польше нужно подать заявление на 800+, чтобы не лишиться выплат — Finance.ua

Когда в Польше нужно подать заявление на 800+, чтобы не лишиться выплат
Государственное пособие в Польше Rodzina 800+ назначается на каждого ребенка до 18 лет независимо от доходов семьи.
Издание inpoland рассказало, когда в 2025 году нужно подать заявление на 800+, чтобы не лишиться выплат.
Напомним, право на назначение выплаты имеют:
- один из родителей ребенка,
- фактический опекун ребенка,
- управляющие семейным детским домом,
- директора заведений по уходу и образованию,
- руководители лечебно-профилактических учреждений,
- директора центров предварительного усыновления,
- руководители домов социальной защиты.
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В ситуации, когда мать и отец поочередно заботятся о ребенке (в подтверждение этого есть решение суда), право на 800+ имеют двое родителей в размере половины пособия, то есть по 400 злотых.
Сроки
Пособие назначается на так называемый расчетный период, который длится с 1 июня текущего года до 31 мая следующего года. Текущий период пособия длится до 31 мая 2025 года. Чтобы получать средства и в дальнейшем, нужно подать соответствующее заявление в ZUS. Подача заявлений стартует с 1 февраля и продлится до 30 апреля.
- Если подать заявление на назначение пособия в период с 1 по 31 мая 2025 года, то средства за июнь и июль будут выплачены не позднее 31 июля этого года.
- Если заявление подано с 1 по 30 июня 2025 года, то пособие за предыдущие месяцы будет выплачено не позднее 31 августа.
- Если подать заявление после 30 июня, пособие будет выплачиваться с месяца подачи заявления.
В соответствии с положениями, родители имеют 3 месяца со дня рождения ребенка, чтобы подать заявление на пособие 800+.
Заявления о назначении пособия подаются исключительно онлайн через:
- mZUS,
- PUE ZUS,
- портал Emp@tia,
- электронный банкинг
Однако в некоторых случаях пособие не назначается:
- если ребенок находится на государственном обеспечении (например, в приюте),
- если ребенок состоит в браке,
- если ребенок получает пособие на своего ребенка.
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