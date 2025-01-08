Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов — Finance.ua
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Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов

Личные финансы
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Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов
Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов
С 3 января 2025 года в Польше введена новая льгота для людей, которые оплачивают медицинскую страховку — 600 злотых на стоматологические услуги, финансируемые Национальным фондом здоровья (NFZ). Издание inpoland.net рассказывает, как им воспользоваться.

Что входит в «600 плюс» на стоматолога?

Льгота покрывает широкий спектр стоматологических услуг, которые раньше могли быть финансово обременительными для пациентов.
  • Панорамная рентгенография (пантомограмма) зубов, челюстей и верхнечелюстных пазух, которую можно сделать раз в пять лет.
  • Профилактические процедуры, включая удаление зубного камня и регулярные осмотры полости рта (трижды в год).

Как пользоваться программой?

Чтобы получить бесплатные стоматологические услуги по новой программе, необходимо:
  1. Быть застрахованным в Национальном фонде здоровья (NFZ).
  2. Получить направление от врача-стоматолога.
  3. Направление должно содержать обоснование необходимости проведения обследования.
Использование льготы позволяет избежать больших затрат на частные стоматологические услуги.
  • Обзор полости рта стоит 80−100 злотых за визит.
  • Удаление зубного камня — 150−250 злотых.
  • Панорамная рентгенография — до 200 злотых.
В Украине профессиональная стоматология и более низкие цены по сравнению со странами Европы способствуют тому, что все больше пациентов из-за границы едут в Украину, чтобы получить услуги. Но насколько посильны цены на стоматологию для украинцев, которые проживают в стране? Finance.ua в статье проанализировал стоимость самых распространенных услуг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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