Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов — Finance.ua

Как в Польше получить 600 злотых для лечения зубов
С 3 января 2025 года в Польше введена новая льгота для людей, которые оплачивают медицинскую страховку — 600 злотых на стоматологические услуги, финансируемые Национальным фондом здоровья (NFZ). Издание inpoland.net рассказывает, как им воспользоваться.
Что входит в «600 плюс» на стоматолога?
Льгота покрывает широкий спектр стоматологических услуг, которые раньше могли быть финансово обременительными для пациентов.
- Панорамная рентгенография (пантомограмма) зубов, челюстей и верхнечелюстных пазух, которую можно сделать раз в пять лет.
- Профилактические процедуры, включая удаление зубного камня и регулярные осмотры полости рта (трижды в год).
Как пользоваться программой?
Чтобы получить бесплатные стоматологические услуги по новой программе, необходимо:
- Быть застрахованным в Национальном фонде здоровья (NFZ).
- Получить направление от врача-стоматолога.
- Направление должно содержать обоснование необходимости проведения обследования.
Использование льготы позволяет избежать больших затрат на частные стоматологические услуги.
- Обзор полости рта стоит 80−100 злотых за визит.
- Удаление зубного камня — 150−250 злотых.
- Панорамная рентгенография — до 200 злотых.
В Украине профессиональная стоматология и более низкие цены по сравнению со странами Европы способствуют тому, что все больше пациентов из-за границы едут в Украину, чтобы получить услуги. Но насколько посильны цены на стоматологию для украинцев, которые проживают в стране? Finance.ua в статье проанализировал стоимость самых распространенных услуг.
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