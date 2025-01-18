Врачам-интернам повысили зарплату (размер) — Finance.ua

Врачам-интернам повысили зарплату (размер) Сегодня 14:15 — Личные финансы

С 1 января 2025 года действует постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2024 г. № 1503, которым установлены новые минимальные стандарты оплаты труда врачам-интернам. Об этом пишет Правительственный портал.

Врачи-интерны, работающие в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, должны получать зарплату в размере 15 000 грн в месяц.

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Такие специалисты являются полноценными членами медицинских команд. Они могут оказывать медицинскую помощь пациентам, следовательно, их работа должна быть оплачена.

Соответствующие изменения внесли в постановление Кабмина от 13 января 2023 г. № 28 «Некоторые вопросы оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения».

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Согласно этому документу устанавливался минимальный размер оплаты труда за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда в рамках фонда оплаты труда в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения — 20 000 грн для всех врачей и фармацевтов, кроме интернов.

Врачи-интерны получали минимальную зарплату — 8000 грн.

В этом году гарантированный минимальный размер зарплаты врача-интерна составит 15 000 грн.

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Денежные средства, которые медицинские учреждения получают по этому пакету, должны быть направлены именно на подготовку интернов, в первую очередь для доплат кураторам врачей-интернов.

Справка Finance.ua:

Зарплаты врачей в разных странах ЕС иногда отличаются в десятки раз. По данным ОЭСР, годовая зарплата специалистов колебалась от 20 200 евро в год в Польше до 258 552 евро в Люксембурге. Кроме Люксембурга, более 150 тысяч евро в год платят еще в 4 странах.

Где врачам платят выше 150 тысяч евро в год:

Ирландия (172 882 евро);

Нидерланды (160 869 евро);

Дания (156 061 евро);

Бельгия (159 168 евро);

Исландия (155 276 евро).

Страны, где врачам платят 140−130 тысяч евро в год:

Германия (146 200 евро);

Великобритания (136 375 евро).

В категории «Медицина, фармацевтика» вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения. Они, прежде всего, сосредоточены на западе страны. А вот количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.

Предложений работы больше всего в категории традиционно сосредоточено в Киевской области — 2570 вакансий. В то же время, это одна из немногих областей, где вакансий все же меньше, чем было до полномасштабной войны.

Также много работ для медицинского персонала предлагают в Днепропетровской (610), Львовской (553), Одесской (546) и Харьковской областях (341).

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