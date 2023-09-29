Рынок труда в сфере медицины: где больше всего работы для врачей — Finance.ua

Рынок труда в сфере медицины: где больше всего работы для врачей Сегодня 19:04 — Личные финансы

Рынок труда в сфере медицины: где больше всего работы для врачей

Сегодня в категории «Медицина, фармацевтика» вакансий даже больше, чем было до полномасштабного вторжения. Они, прежде всего, сосредоточены на западе страны. А вот количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

По данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, количество вакансий здесь сократилось в 7 раз. Если в феврале 2022 года количество предложений работы в этой категории составляло 5663, то в марте их осталось лишь 806. Постепенное, но уверенное восстановление традиционно замедлилось в октябре с его обстрелами энергетической инфраструктуры.

Но уже в апреле 2023 года вакансий для медиков стало даже больше, чем до полномасштабного вторжения. Сегодня же рынок восстановился на 114% - 6 465 вакансий в августе 2023 года.

Инфографика: Work.ua

Где предлагают больше всего работы

Наибольшее количество предложений работы в категории традиционно сосредоточено в Киевской области — 2570 вакансий. В то же время это одна из немногих областей, где вакансий все же меньше, чем было до полномасштабной войны. Также много работы для медицинского персонала предлагают в Днепропетровской (610), Львовской (553), Одесской (546) и Харьковской областях (341).

Инфографика: Work.ua

Если сравнить с февралем 2022 года, наибольшую динамику восстановления показывает преимущественно запад Украины. Кое-где вакансий в категории здесь вдвое и даже втрое больше, чем до полномасштабного вторжения. По показателю возобновления количества вакансий лидируют Закарпатская (307%), Ровенская (253%), Черновицкая (230%), Волынская (182%) и Ивано-Франковская (180%). Это соответствует общей тенденции рынка труда на западе Украины: в этих областях количество вакансий ощутимо больше довоенного уровня.

А вот в прифронтовых областях восстановление есть, но происходит достаточно медленными темпами. Нехватку медицинского персонала в этих регионах подтверждают и работодатели.

Кто чаще всего ищет медиков

В августе 2023 года наибольшее количество вакансий разместили работодатели из отраслей: «Медицина, здравоохранение, аптеки» (69%), «Красота, фитнес, спорт» (5%), «Химическая промышленность, фармацевтика» (5%), «Образование, наука» (4%), «Поиск персонала, HR» (4%).

Инфографика: Work.ua

Если сравнить с прошлым годом, первая пятерка отраслей не изменилась.

А вот в первой десятке появились представители отрасли «Неприбыльные, благотворительные и общественные организации». Они прежде всего ищут психологов: треть вакансий от отрасли предназначены именно для этих специалистов.

Наибольшее количество вакансий в августе 2023 года предлагают следующим специалистам:

медсестра — 1075;

провизор — 930;

ассистент стоматолога — 578;

медицинский представитель — 333;

врач общей практики — 278;

администратор — 267;

массажист — 262;

специалист по лазерной эпиляции — 214;

психолог — 184;

ветеринарный врач — 153.

Инфографика: Work.ua

Портрет желаемого кандидата

Что касается портрета желаемого кандидата, то в 67% вакансий от соискателей ожидают опыт работы. Соответственно, 33% предложений подходят соискателям без опыта. На 14% вакансий готовы взять студентов, на 8% - людей с инвалидностью. 4% предложений работы предназначены для ветеранов, 3% - для пенсионеров. Только 1% вакансий подразумевает дистанционную занятость. Это прежде всего работа для операторов колл-центров в медицинских клиниках, менеджеров по продажам, психологов.

Конкуренция в области

Конкуренция в категории «Медицина, фармацевтика» сейчас почти вдвое ниже, чем на рынке труда как таковом.

На одну вакансию в этой категории в среднем претендуют 6 человек. На первый взгляд, все так же, как и до полномасштабного вторжения (7 претендентов на должность).

Однако ситуация в медицине очень полярна. С одной стороны, есть значительная конкуренция за предложения работы, предусматривающие меньшие требования к образованию и квалификации. Однако с другой стороны, на вакансии для врачей работодатели получают всего по 1−2 отклика.

Инфографика: Work.ua

Например, выше средней конкуренция на должности оператора контакт-центра (27 откликов на 1 вакансию), администратора (24), психолога (17), менеджера по продажам, специалиста по лазерной эпиляции (12), продавца-консультанта (чаще всего — в магазин оптики, 9).

А вот где работодателям очень сложно найти кандидатов, так это на должности заведующего аптекой, гастроэнтеролога, ветеринарного врача, врача УЗИ, кардиолога, эндокринолога (1 отклик), зубного техника, семейного врача, провизора (до 2 откликов), педиатра, ассистента, офтальмохирурга, логопеда (2−3 отклика).

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