Сколько зарабатывают врачи в Европе, и в чем сложности для украинцев — Finance.ua

Сколько зарабатывают врачи в Европе, и в чем сложности для украинцев Сегодня 17:04 — Мир

Сколько зарабатывают врачи в Европе, и в чем сложности для украинцев

Многим известно, что зарплаты врачей в Европе высокие. Но не всегда: часто медперсонал требует повышения зарплаты и улучшения условий работы. В прошлом году врачи во Франции, Германии, Испании и в других странах выходили на протесты. Они просили увеличить зарплату и жаловались на нехватку персонала в больницах.

Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что начинающие врачи зарабатывают лишь 14,09 фунтов стерлингов (15,95 евро) в час. Это меньше, чем зарплата баристы в кафе. Однако, по данным ОЭСР, в большинстве европейских стран годовая валовая зарплата врачей растет.

Сколько платят врачам в Европе, какие страны платят врачам больше всего и почему сложно устроиться врачами украинцам — читайте дальше.

Где врачам платят больше всего

Зарплаты врачей в разных странах ЕС иногда отличаются в десятки раз. По данным ОЭСР, годовая зарплата специалистов колебалась от 20 200 евро в год в Польше до 258 552 евро в Люксембурге. Кроме Люксембурга, более 150 тысяч евро в год платят еще в 4 странах.

«Зарплаты врачей — как специалистов, так и врачей общей практики — значительно выше средней национальной заработной платы в большинстве стран Европы. В большинстве стран в 2020 году врачи общей практики получали в два-четыре раза больше средней зарплаты, а узкие специалисты — в два-три с половиной раза больше», — говорится в публикации Euronews.com.

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При этом во многих странах ЕС жалуются на постоянную нехватку врачей. Украинские беженцы сталкиваются с тем, что прием у дерматолога, кардиолога, гастроэнтеролога и специалистов других специальностей нужно ждать по несколько месяцев. Часто это объясняют тем, что врачам в Европе предъявляют большие требования и не могут взять на работу.

Где врачам платят выше 150 тысяч евро в год:

Ирландия (172 882 евро);

Нидерланды (160 869 евро);

Дания (156 061 евро);

Бельгия (159 168 евро);

Исландия (155 276 евро).

Страны, где врачам платят 140−130 тысяч евро в год:

Германия (146 200 евро);

Великобритания (136 375 евро).

Во Франции, Италии и Испании зарплаты врачей заметно ниже 100 000 евро. В Португалии и Греции специалисты зарабатывают менее 50 тысяч евро в год.

Зарплата терапевтов и узкоспециализированных врачей

Приказом повсюду в Европе врачам общей практики (терапевтам, семейным врачам) платят меньше, чем узким специалистам. К примеру, в Великобритании средняя годовая валовая зарплата врачей общей практики составляла 73 408 евро, а узкие специалисты (хирурги, анестезиологи и другие) получали в среднем 136 375 евро в год.

В 2022 году в Нидерландах разница между зарплатами терапевтов и узких специалистов составила 45%. В Германии разница между специалистами и врачами общей практики была гораздо меньше, примерно 20%.

Сколько платят врачам в странах восточной Европы

Медицинские специалисты в Польше, Словакии и соседних странах зарабатывают меньше, чем в западной Европе. Но уровень оплаты у них все равно приличный.

В среднем врач в Словакии зарабатывает около 57 440 евро в год. Начинающий врач может заработать около 30 220 евро, а опытный востребованный специалист — 89 460 евро.

Их коллеги в Польше могут заработать в среднем 210 тысяч злотых (43 тысяч евро) в год. Заработная плата зависит от опыта, специальности и других факторов и колеблется от 7860 злотых до 22 500 злотых в месяц.

Врач в Румынии будет зарабатывать около 259 100 румынских лей (50 000 евро) в год. Но, как и всюду, все зависит от многих факторов. Медики без опыта или с небольшим опытом получают не менее 125 700 лей, а узкие специалисты высокого уровня — 406 300 лей.

Медики Венгрии получают около 14 280 500 форинтов (35 000 евро) в год.

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