ПФУ назвал перечень оснований для прекращения выплаты пенсии — Finance.ua

ПФУ назвал перечень оснований для прекращения выплаты пенсии
Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
- если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признания его без вести отсутствующим или объявление умершим в установленном законом порядке;
- в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
- при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
- в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройства лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).
Как возобновить выплаты
Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и представлением соответствующего заявления.
В то же время для граждан, проживающих за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправлять заявление о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.
Подробнее о способах продления/возобновления и назначения пенсии указанным лицам и перечне документов, необходимых для представления Пенсионному фонду Украины, можно узнать по ссылке.
Важно! В случае обнаружения недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или производится выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.
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