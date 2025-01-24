ПФУ назвал перечень оснований для прекращения выплаты пенсии — Finance.ua

ПФУ назвал перечень оснований для прекращения выплаты пенсии Сегодня 11:02 — Личные финансы

ПФУ назвал перечень оснований для прекращения выплаты пенсии

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его без вести отсутствующим или объявление умершим в установленном законом порядке;

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в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройства лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на такую ​​пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Как возобновить выплаты

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и представлением соответствующего заявления.

В то же время для граждан, проживающих за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправлять заявление о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

Подробнее о способах продления/возобновления и назначения пенсии указанным лицам и перечне документов, необходимых для представления Пенсионному фонду Украины, можно узнать по ссылке

Важно! В случае обнаружения недостоверных данных в документах и ​​сведениях, на основании которых была установлена ​​и/или производится выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.

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