Закон о накопительной пенсии хотят принять в 2025 году — Finance.ua

Закон о накопительной пенсии хотят принять в 2025 году Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Закон о накопительной пенсии хотят принять в 2025 году

В Верховной Раде планируют принять законопроект о накопительной пенсии в 2025 году.

Об этом в интервью Українським Новинам рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк.

«Власть ставит для себя это на 2025 год, но к нему есть очень много вопросов… Но эта дискуссия продолжается, я думаю, что в 2025 году мы примем закон», — сказал он относительно законопроекта о накопительной пенсии.

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Цимбалюк отметил, что в комитете соцполитики доработали некоторые нормы законопроекта.

«Сначала предполагалось, что этот Пенсионный фонд будет частным, но тогда нет гарантий, что он не обанкротится и фонд не пропадет. Мы доработали до того, что сначала первые три года это будет Государственный фонд», — сказал депутат об изменениях в законопроекте о накопительной пенсии.

Также законопроект будет предусматривать фонд гарантирования возврата средств, внесенных на накопление.

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«Первые три года будет платить работодатель за человека, человек сам за себя и государство 2%, а затем 1%. Это позволит что-то накопить и три года переходного периода, а затем человек переходит в частный фонд», — объяснил Цимбалюк по поводу накопительной системы.

По его словам, закон может быть принят с отсрочкой вступления в силу и введения в действие.

Українські Новини По материалам:

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