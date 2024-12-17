Накопительная пенсионная система может заработать в 2025 году — Finance.ua

Накопительная пенсионная система может заработать в 2025 году
Министр социальной политики Оксана Жолнович выразила надежду, что в Украине будет реализована инициатива накопительной пенсионной системы.
Об этом она заявила в ходе Киевского международного экономического форума KIEF TALKS 16 декабря.
«Использование накопительной пенсионной системы со следующего года. Это собственный пенсионный счет, которым ты управляешь и которым ты моделируешь свою старость», — объяснила она.
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По словам министра, в идеале парламент примет такой законопроект уже в 2025 году.
Напомним, в начале декабря этого года Министерство социальной политики разработало новый законопроект о пенсионной реформе, которым предлагается изменить механизм расчета выплат на солидарном уровне пенсионной системы. Согласно законопроекту, пенсионная выплата будет состоять из базовой пенсии и страховой составляющей.
Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер будет составлять 30% минимальной зарплаты после налогов.
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С учетом минимальной зарплаты 8000 гривен и повышения военного сбора до 5% с 1 декабря, после уплаты налогов работник с минимальной зарплатой получит 6 160 гривен. Такая базовая пенсия сейчас составляла бы 1 848 гривен.
Страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы, для ее расчета предлагают ввести систему пенсионных баллов. Цену такого балла будут пересматривать каждый март, что заменит традиционную индексацию пенсий.
Вместо действующей системы, где пенсии растут в зависимости от инфляции и зарплат, стоимость балла зависит исключительно от средней зарплаты в стране.
Каждый месяц в течение официального трудоустройства человек будет зарабатывать пенсионные баллы. Размер будущей страховой пенсии будет определяться умножением общего количества баллов на стоимость одного балла.
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