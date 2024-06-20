Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине — Finance.ua

Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине Сегодня 21:00 — Личные финансы

Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине

В Украине планируется введение накопительной пенсионной системы как элемента обязательного пенсионного страхования. Эта система предполагает создание персональных пенсионных счетов, на которые в течение трудовой жизни лица вносятся регулярные взносы.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарина Марчак в комментарии 24 Каналу.

По ее словам, уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже существенен, однако все еще недостаточен. В настоящее время только около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных схем.

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Однако введение накопительной системы должно являться обязательным элементом пенсионного страхования. Но она уточнила, что вводить обязательные накопления целесообразно только после окончания военного положения и стабилизации экономики.

«Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч), видим, что уровень приобщенности граждан к добровольным пенсионным накоплениям уже существенен, но все еще не достаточен. Поэтому нам нужно вводить накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования», — добавила Марчак.

Как ввести накопительную систему в Украине

Во-первых, по словам Марчак, необходимо принять законодательство, которое начнет подготовку инфраструктуры для введения накоплений. Это позволит выполнить всю необходимую работу еще до того момента, когда экономика будет готова к введению обязательной накопительной пенсионной системы.

«Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15 — 20% замещения зарплаты. Это позволило бы обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню», — объяснила она.

Кроме того, как отметила Марчак, человек может еще производить дополнительные добровольные пенсионные взносы для того, чтобы увеличить свою будущую пенсию.

Когда следует начинать накапливать средства на пенсию

Как пояснила первая заместитель министра социальной политики Украины, оплачивать единый взнос в солидарную систему и вносить добровольные взносы для накопления средств на пенсию желательно с начала трудовой деятельности.

«И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров — бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена», — подытожила свое мнение политик.

Телеканал 24 По материалам:

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