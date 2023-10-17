Пенсионная реформа. Одним из источников для накопительной пенсионной системы может стать Фонд безработицы — Finance.ua

Пенсионная реформа. Одним из источников для накопительной пенсионной системы может стать Фонд безработицы Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Пенсионная реформа. Одним из источников для накопительной пенсионной системы может стать Фонд безработицы

Средства из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы могут стать одним из источников формирования накопительной пенсионной системы.

Об этом сказала в интервью Forbes министр социальной политики Оксана Жолнович.

По словам министра, при внедрении накопительной пенсионной системы не будет обременения ни работодателя, ни работника.

«Повышения налога не будет», — отметила Жолнович.

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Один из рассматриваемых вариантов — направление на накопление средств из Фонда безработицы, потому что там есть профицит, пояснила министр. Согласно проекту бюджета на 2024 год, в следующем году в Фонд безработицы будет перечислено 10 млрд грн.

Также для внедрения пенсионной реформы нужно создать Государственный фонд, который будет заниматься накоплениями, считает Жолнович.

«Первые три года средства будут идти туда, потом будет возможность переходить на негосударственные фонды», — добавляет министр.

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Еще один вопрос — сохранение накоплений и защита от инфляции. Рассматриваются инвестиции в золото, ОВГЗ, ценные бумаги и т. д. , сообщила глава Минсоцполитики.

Финальный дизайн накопительной пенсионной реформы Минсоцполитики должен быть представлен в 2025 году. Для этого соответствующий закон следует принять в первой половине 2024-го, отмечает Жолнович.

В следующем году правительство планирует провести индексацию пенсий по новой системе, при которой будут учтены два критерия — количество лет, которые человек работал, и сумма уплачиваемых взносов. Далее сравнивается заработная плата лица со средней зарплатой, которая есть сейчас.

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«Если равна — 10 баллов, меньше — 8 баллов, а если больше — 12 баллов», — объясняет Жолнович. Баллы суммируются за все количество лет. По такой системе, если у человека 35 лет трудового стажа, то его пенсия не будет меньше 40% от заработка, добавляет глава Минсоцполитики.

Наименьшая индексация будет у людей, вышедших на пенсию в последние три года, потому что их выплаты соответствуют рынку, отмечает Жолнович.

«Мы подтягиваем тех, кто получает меньше всего. Это около 60% от общего количества», — говорит министр.

В 2024 году на индексацию заложено всего 100 млрд грн.

«Конечно, идеальный вариант — проиндексировать пенсии всем, но на это нужно около 300 млрд грн. Это безумные деньги», — объясняет Жолнович.

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