Накопительный уровень пенсионной системы возможен только после войны — меморандум с МВФ Сегодня 20:34 — Казна и Политика

Накопительный уровень пенсионной системы возможен только после войны — меморандум с МВФ

Украина продолжит сотрудничество с партнерами с целью создания хорошо регулируемых и полностью финансируемых схем обязательных пенсионных накоплений, когда будут созданы необходимые предпосылки после отмены военного положения и когда будут смягчены среднесрочные фискальные риски.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме по программе EFF с МВФ, подписанном украинской стороной.

«Власти подтвердили свою приверженность поддержанию стабильности пенсионной системы. В настоящее время обсуждается возможность введения второго уровня полностью финансированной пенсионной системы, хотя власти обязались двигаться в этом направлении только после отмены военного положения и тщательного анализа всех необходимых условий», — отметили со своей стороны представители Фонда.

Украинская сторона также заявила, что воздержится от введения новых специальных пенсий или льгот; дальнейшего дискреционного повышения выплат и принятия изменений, которые приведут к снижению эффективного пенсионного возраста.

«Мы будем следить за тем, чтобы любые предлагаемые правовые изменения, вносимые как законами, так и подзаконными актами, которые приведут к увеличению пенсионных расходов, сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния и четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины», — говорится в документе.

По мнению представителей МВФ, основное внимание следует уделить укреплению первого уровня пенсионной системы, обеспечив, чтобы он оставался основанным на правилах и финансово жизнеспособным, особенно по окончании войны.

«Более того, введение второго уровня не должно привести к дефициту в солидарной системе. Будет важно обеспечить, чтобы любые изменения в пенсионной системе сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния, включая бюджет Пенсионного фонда Украины», — считают в Фонде.

Украинская сторона подтвердила, что в контексте среднесрочного бюджетного планирования будет стремиться определить соответствующие финансовые ресурсы для второго уровня и обеспечить, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были заменены другими источниками доходов.

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В обновленном Меморандуме также говорится, что с октября 2023 года планируется запустить пересмотренную систему помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которая готовится совместно со Всемирным банком.

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