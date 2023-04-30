Накопительная пенсия в Украине. Куда и как будут инвестированы пенсионные взносы граждан — Finance.ua

Накопительная пенсия в Украине. Куда и как будут инвестированы пенсионные взносы граждан Сегодня 14:45 — Казна и Политика

Накопительная пенсия в Украине. Куда и как будут инвестированы пенсионные взносы граждан

Комитеты в Верховной Раде изучают проект закона, по которому в Украине хотят ввести накопительную пенсию. Эксперт пояснил, что будет происходить с деньгами украинцев, полученными посредством накопительных взносов.

В Украине планируют ввести накопительную систему пенсионного обеспечения, и для этого в Верховную Раду подали законопроект № 9212 , предусматривающий создание Единого социального реестра вместо Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, персональных электронных карт, учет и отчетность плательщиков в накопительной системе, инвестирование государством пенсионные взносы, а также возможность исключения из участия в накопительной системе.

Как сообщил преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан, есть особенность в гарантировании пенсионных взносов граждан государством.

«Куда и как будут инвестированы пенсионные взносы граждан? Ответ на этот вопрос дает сам законопроект: „Пенсионные активы уполномоченного фонда не менее чем на 80% состоят из ценных бумаг, погашения и получения дохода по которым гарантировано Кабинетом Министров Украины“», ― объясняет он.

Эксперт отметил, что правительство Украины может гарантировать только то, что находится под его собственным контролем, и то не всегда, поэтому его беспокоит один нюанс предложенной системы.

«80% пенсионных активов должны быть украинскими и деноминированы в гривнах, что создает существенную проблему, поскольку гривна так и не стала валютой инвестирования, за годы существования обесценилась по отношению к американскому доллару на 96%. Что должно предотвратить подобную девальвацию в будущем, когда вы начнете инвестировать свои гривны в пенсионный фонд, сказать трудно», ― отметил Компан.

Он считает, что обсуждать законопроект можно еще долго, поскольку у проекта есть 144 страницы предложений. Однако самым важным, по его мнению, является вопрос, куда будут инвестироваться средства, полученные государством от украинцев.

«Если некуда инвестировать, то чтение такого длиннющего документа теряет всякий смысл. К величайшему сожалению, в сложившихся сегодня обстоятельствах без главного — борьбы с коррупцией, создания механизмов защиты прав собственности и привлечения прямых иностранных инвестиций — такие законопроекты остаются лишь пустой тратой времени и расходованием денег налогоплательщиков на их написание и обсуждение», ― подчеркнул Иван Компан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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