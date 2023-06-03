Накопительная пенсия: что будет с теми, кто не будет делать взносы — Finance.ua

Накопительная пенсия: что будет с теми, кто не будет делать взносы Сегодня 08:42 — Казна и Политика

Накопительная пенсия: что будет с теми, кто не будет делать взносы

В Украине власти намерены совершить переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Обещают, что такой шаг будут вводить постепенно.

Об этом рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук во время эфира национального телемарафона «Единые новости».

По словам нардепа, который является одним из соавторов законопроекта о накопительной пенсии, переход из одной системы в другую не будет мгновенным. Планируется ввести переходный период. То есть, какое-то время в Украине будет существовать пенсионная система смешанного типа.

Нардеп убежден, что в целом решение о внедрении системы накопительных пенсий довольно запоздалое. Его введение должно было начаться гораздо раньше, когда возникли для этого экономические предпосылки. Первые «колокольчики» возникли еще в 2002 году. Все это время существовала действующая пенсионная система, которая, как и «черная дыра» забирала средства. Теперь в большинстве случаев ситуация такова, что пенсионеры в большинстве своем — это бедные люди, подчеркнул нардеп.

Учитывая это, в стране должна остаться только накопительная пенсия, а солидарная должна уйти в прошлое.

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При этом накопленные средства, которые будут производить работники сами за себя, не будут лежать на счетах владельцев мертвым грузом. Их будут инвестировать в прибыльные проекты, что позволит не обесцениться и сохранять покупательскую способность.

«Средства не просто складываются в „накопительную банку“, а начинают работать», — отметил он.

Что будет с теми, кто не будет делать взносы

Ранее во власти заявляли, что в будущем будут параллельно существовать три ветви пенсионной системы:

солидарная;

накопительная;

система негосударственного пенсионного страхования.

Предполагалось, что пенсионеры будут параллельно получать средства хотя бы из двух этих источников. И об упразднении действующей системы заговорили впервые.

В то же время ответа, что будет с теми пенсионерами, которые не будут делать взносы при условии отказа от солидарной системы, сейчас не известно.

При этом речь идет о сегодняшних 40-летних украинцах. Именно эта категория людей уже не успеет аккумулировать достаточное количество средств на накопительных счетах. В то время как выплат по солидарной пенсии для них уже не будет.

Законопроект о накопительных пенсиях

В апреле 2023 года народные депутаты от фракции «Слуга народа» зарегистрировали в парламенте законопроект № 9212 «О накопительном пенсионном обеспечении». Как говорится в пояснительной записке, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

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Законопроект предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных работников.

Документ предлагает комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го, после чего участники системы смогут выбирать для себя любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды.

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