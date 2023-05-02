Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год

Личные финансы
51
Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год
Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год
Введение второго уровня пенсионной системы аккумулирует за год на накопительных счетах граждан не менее 20 миллиардов гривен.
Об этом член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов заявил в интервью Интерфакс-Украина.
«По наиболее консервативным оценкам, в первый год работы системы в рамках второго уровня будет аккумулировано более 20 млрд грн», — сказал Либанов.
Читайте также
Он отметил, что в случае выхода этих средств на финансовый рынок существуют риски злоупотреблений.
«Даже если разбить это на 12 месяцев и учесть, что непосредственно на рынок попадет 20-30%, то, учитывая сегодняшние небольшие масштабы рынка, вероятность разного рода спекуляций и злоупотреблений в манипулировании будет очень высокой. Поскольку речь во втором уровне пенсионной реформы идет о дополнительном пенсионном обеспечении, такие мошеннические действия должны быть невозможными», — отметил член НКЦБФР.
По его словам, регулятор не может эффективно противодействовать таким злоупотреблениям и применять соответствующие санкции, поэтому необходимы изменения в законодательство, регулирующее работу НКЦБФР.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении. Им предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников;
  • так, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.