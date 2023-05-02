Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год — Finance.ua

Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год Сегодня 10:12 — Личные финансы

Накопительные пенсии будут достигать 20 млрд грн в год

Введение второго уровня пенсионной системы аккумулирует за год на накопительных счетах граждан не менее 20 миллиардов гривен.

Об этом член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов заявил в интервью Интерфакс-Украина.

«По наиболее консервативным оценкам, в первый год работы системы в рамках второго уровня будет аккумулировано более 20 млрд грн», — сказал Либанов.

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Он отметил, что в случае выхода этих средств на финансовый рынок существуют риски злоупотреблений.

«Даже если разбить это на 12 месяцев и учесть, что непосредственно на рынок попадет 20-30%, то, учитывая сегодняшние небольшие масштабы рынка, вероятность разного рода спекуляций и злоупотреблений в манипулировании будет очень высокой. Поскольку речь во втором уровне пенсионной реформы идет о дополнительном пенсионном обеспечении, такие мошеннические действия должны быть невозможными», — отметил член НКЦБФР.

По его словам, регулятор не может эффективно противодействовать таким злоупотреблениям и применять соответствующие санкции, поэтому необходимы изменения в законодательство, регулирующее работу НКЦБФР.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении. Им предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников;

так, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины.



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Фінансовий клуб По материалам:

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