Как будет работать накопительная пенсия — Finance.ua

Как будет работать накопительная пенсия Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как будет работать накопительная пенсия

Министр социальной политики Украины (2020-2022), соучредитель ОО «Социальный порядок» Марина Лазебная заявила, что в этом году вполне реально принять необходимый закон для внедрения обязательных пенсионных накоплений. Более того, такой законопроект находится в Верховной Раде с конца ноября 2021 года.

Сейчас все разговоры о накопительной пенсии базируются на законопроекте, который в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Человек сможет выбрать для накопления государственный или негосударственный фонд.

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«У нас работает более 50 накопительных пенсионных фондов, где люди добровольно накапливают себе на пенсию. 10-15 из них, у которых долгая история и которые надежно сберегают средства людей, уже выплачивают пенсии, точно могут работать с обязательными накоплениями. Нужно дать людям право выбирать себе фонд по собственному усмотрению. Кто-то пойдет в государственный, кто-то — в частный, особенно если у человека уже есть опыт накопления в фонде и доверяет ему. Также нужно дать право человеку в любой момент переводить свои накопления из одного фонда в другой, если что-то не нравится. Это обезопасит накопления людей от политических рисков единого фонда», — говорит Лазебная.

В целом предусматривается, что деньги на счета будут поступать из трех источников:

от работодателей;

от государства;

от граждан, которые будут делать добровольные взносы.

Примечательно, что добровольные взносы можно делать. В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Его основные нововведения — добровольная уплата страховых взносов и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц в пользу пенсионеров.

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, планируется, что в первый год 1% от уже уплачиваемой ЕСВ будет отчисляться работодателями в накопительную систему. И еще 1% в качестве стимула будет добавлять государство.

«Соответственно, чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста», — отметила она.

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Марина Лазебная уточнила, что для ФЛП предусмотрено добровольное участие и налоговые льготы при уплате накопительных взносов. Участие в этой системе позволит им иметь свой пенсионный капитал.

Наиболее уязвимыми в истории с накопительными пенсиями остаются люди старше 40 лет, ведь собрать солидную сумму они просто не успеют.

«Мы предложили делать взносы всем работающим людям. Независимо от возраста, чтобы не было дискриминации по возрасту. Да, до выхода на пенсию они не накопят значительных сумм, но смогут получить по крайней мере единовременную выплату и использовать ее для улучшения своей жизни», — объясняет Лазебная.

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