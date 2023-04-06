Как будет работать накопительная пенсия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будет работать накопительная пенсия

Личные финансы
101
Как будет работать накопительная пенсия
Как будет работать накопительная пенсия
Министр социальной политики Украины (2020-2022), соучредитель ОО «Социальный порядок» Марина Лазебная заявила, что в этом году вполне реально принять необходимый закон для внедрения обязательных пенсионных накоплений. Более того, такой законопроект находится в Верховной Раде с конца ноября 2021 года.
Об этом говорится в статье Finance.ua Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость.
Сейчас все разговоры о накопительной пенсии базируются на законопроекте, который в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Человек сможет выбрать для накопления государственный или негосударственный фонд.
Читайте также
«У нас работает более 50 накопительных пенсионных фондов, где люди добровольно накапливают себе на пенсию. 10-15 из них, у которых долгая история и которые надежно сберегают средства людей, уже выплачивают пенсии, точно могут работать с обязательными накоплениями. Нужно дать людям право выбирать себе фонд по собственному усмотрению. Кто-то пойдет в государственный, кто-то — в частный, особенно если у человека уже есть опыт накопления в фонде и доверяет ему. Также нужно дать право человеку в любой момент переводить свои накопления из одного фонда в другой, если что-то не нравится. Это обезопасит накопления людей от политических рисков единого фонда», — говорит Лазебная.
В целом предусматривается, что деньги на счета будут поступать из трех источников:
  • от работодателей;
  • от государства;
  • от граждан, которые будут делать добровольные взносы.
Примечательно, что добровольные взносы можно делать. В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Его основные нововведения — добровольная уплата страховых взносов и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц в пользу пенсионеров.
Место для вашей рекламы
По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, планируется, что в первый год 1% от уже уплачиваемой ЕСВ будет отчисляться работодателями в накопительную систему. И еще 1% в качестве стимула будет добавлять государство.
«Соответственно, чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста», — отметила она.
Читайте также
Марина Лазебная уточнила, что для ФЛП предусмотрено добровольное участие и налоговые льготы при уплате накопительных взносов. Участие в этой системе позволит им иметь свой пенсионный капитал.
Наиболее уязвимыми в истории с накопительными пенсиями остаются люди старше 40 лет, ведь собрать солидную сумму они просто не успеют.
«Мы предложили делать взносы всем работающим людям. Независимо от возраста, чтобы не было дискриминации по возрасту. Да, до выхода на пенсию они не накопят значительных сумм, но смогут получить по крайней мере единовременную выплату и использовать ее для улучшения своей жизни», — объясняет Лазебная.

Меценатские пенсии: что это и как получить 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.