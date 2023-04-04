Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии — Finance.ua

Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии Сегодня 13:03 — Личные финансы

Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии

Зарплату, полученную во время военного положения и в течение трех месяцев после его окончания, можно не учитывать при расчете пенсии. О соответствующих изменениях, внесенных в прошлом году в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», напоминают в Пенсионном фонде.

Об этом пишет social.com.ua.

При этом приобретенный за эти периоды стаж сохраняется за человеком.

Возможность так называемой «оптимизации заработка» предоставлена для исключения из расчета низкой зарплаты и соответственно получения большей пенсии. Для исключения нежелательных периодов из расчета следует указать это в заявлении в ПФУ.

Кроме периодов военного положения, можно исключить зарплату за период карантина (с марта 2020 года до его окончания и шести календарных месяцев после этой даты).

Можно также исключить любые 60 календарных месяцев подряд за весь период страхового стажа, но не более 10% продолжительности стажа, рассчитанного в одинарном размере.

Справка Finance.ua:

Правила выхода на пенсию поменялись. Если в прошлом году 60-летние граждане имели право выйти на пенсию со страховым стажем не менее 29 лет, то в 2023 году для этого нужно иметь не менее 30 лет стажа.

В 63 года могут уходить на пенсию те, кто имеет 20-30 лет стажа, а в 65 — от 15 до 20 лет стажа.

Если у 65-летнего человека менее 15 лет стажа, вместо пенсии он сможет получить только социальную помощь — 2093 грн.

Если не хватает стажа, его можно докупить. Целесообразным это может быть только в том случае, если будущему пенсионеру не хватает нескольких месяцев, ведь за каждый из них придется заплатить 44% от минимальной зарплаты, то есть 2948 грн.

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