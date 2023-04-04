Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии

Личные финансы
127
Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии
Как заработок во время войны можно оптимизировать для увеличения пенсии
Зарплату, полученную во время военного положения и в течение трех месяцев после его окончания, можно не учитывать при расчете пенсии. О соответствующих изменениях, внесенных в прошлом году в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», напоминают в Пенсионном фонде.
Об этом пишет social.com.ua.
При этом приобретенный за эти периоды стаж сохраняется за человеком.
Возможность так называемой «оптимизации заработка» предоставлена для исключения из расчета низкой зарплаты и соответственно получения большей пенсии. Для исключения нежелательных периодов из расчета следует указать это в заявлении в ПФУ.
Место для вашей рекламы
  • Кроме периодов военного положения, можно исключить зарплату за период карантина (с марта 2020 года до его окончания и шести календарных месяцев после этой даты).
  • Можно также исключить любые 60 календарных месяцев подряд за весь период страхового стажа, но не более 10% продолжительности стажа, рассчитанного в одинарном размере.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Правила выхода на пенсию поменялись. Если в прошлом году 60-летние граждане имели право выйти на пенсию со страховым стажем не менее 29 лет, то в 2023 году для этого нужно иметь не менее 30 лет стажа.
  • В 63 года могут уходить на пенсию те, кто имеет 20-30 лет стажа, а в 65 — от 15 до 20 лет стажа.
  • Если у 65-летнего человека менее 15 лет стажа, вместо пенсии он сможет получить только социальную помощь — 2093 грн.
  • Если не хватает стажа, его можно докупить. Целесообразным это может быть только в том случае, если будущему пенсионеру не хватает нескольких месяцев, ведь за каждый из них придется заплатить 44% от минимальной зарплаты, то есть 2948 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.