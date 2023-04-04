Как производится перерасчет работающим пенсионерам — Finance.ua

Как производится перерасчет работающим пенсионерам Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Как производится перерасчет работающим пенсионерам

Перерасчет пенсий лицам, которые продолжают работать, всегда производился каждые два года по обращениям пенсионеров. Начиная с апреля 2018 года, органы Пенсионного фонда проводят такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому пересчитают пенсии в этом году

В этом году пенсии пересчитают лицам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года получили право на проведение перерасчета, то есть либо приобрели 24 месяца страхового стажа, либо прошло два года от назначения пенсии или предварительного перерасчета.

Право на перерасчет определяет, в частности, и страховой стаж, приобретенный в январе-феврале 2023 года.

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Сведения о начислении и уплате единого взноса на обязательное государственное социальное страхование будут отражены в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования ориентировочно в середине следующего квартала.

После предоставления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, автоматический перерасчет работающим пенсионерам будет произведен безотлагательно.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной. Как предусмотрено законом — это 1 апреля 2023 года.

Как производится перерасчет

Такой перерасчет производится с учетом приобретенного после назначения/предварительного перерасчета пенсии страхового стажа.

Если пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, это целесообразно, учитывается и заработок.

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Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальная, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы.

При пересчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты.

Справка Finance.ua:

в марте большинству групп пенсионеров проиндексировали выплаты;

некоторых пенсионеров ожидает повышение с апреля, однако есть и те, кого вообще обошла индексация.

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