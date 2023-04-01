Что будет с пенсиями в 2023 году — Finance.ua

Что будет с пенсиями в 2023 году Сегодня 20:10 — Личные финансы

Для выхода на пенсию после достижения мужчинами и женщинами 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

При наличии страхового стажа от 20 до 30 лет человек приобретет право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-летнего возраста, а при наличии стажа от 15 до 20 лет — только после достижения им 65 лет.

Необходимый стаж можно докупить . Целесообразным это может быть только в том случае, если будущему пенсионеру не хватает нескольких месяцев, ведь за каждый из них придется заплатить 44% от минимальной зарплаты, то есть 2948 грн.

Минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн. В этом году их повышать не будут.

В начале марта правительство провело масштабную индексацию пенсий для всех категорий пенсионеров. Она затронула 5 млн граждан.

Размер выплат зависел от соответствующих коэффициентов. Так, например, средний размер повышения для получающих минимальную пенсию пенсионеров, по данным ПФУ, составил 385,48 грн.

В апреле же должны проиндексировать пенсии работающих пенсионеров, а с 1 июля — в частности, для государственных служащих, сотрудников местных органов власти, ученых и некоторых других категорий граждан.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак утверждает, даже если помощь от международных партнеров не поступит вовремя, правительство гарантирует выполнение своих социальных обязательств, в частности выплаты пенсий.

«Это защищенные расходы государственного бюджета. В случае задержки поступлений от международных партнеров Министерство финансов профинансирует их за счет других источников», — подчеркнула она.

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